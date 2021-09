Kühbacherinnen fahren Titel ein

TSV-Frauen holen sich ohne Niederlage Platz eins im Bezirk und sind nun am Wochenende zu Hause gefordert

Nur sieben Mannschaften nahmen in diesem Jahr am schwäbischen Bezirkspokal der Frauen im Stockschießen teil. Neben den Damen waren auch die Jugendspieler des TSV Kühbach im Einsatz.

Mit einem beeindruckenden 28:0 gegen Wörthsee unterstrichen Jessica Gamböck, Veronika Filgertshofer, Heidi Baumgartner und Marianne Weigl gleich zum Auftakt ihre Titelambitionen. Auch Eching (19:3), Fuchstal (20:6) sowie Unter-Oberbrunn (23:11) konnten in den Folgepartien den Kühbacherinnen nichts entgegensetzen. Einzig der FC Landsberied konnte die Partie lange Zeit offen gestalten.

10:10 lautete der Spielstand nach vier Kehren, ehe dann Kühbachs Routine den 20:10-Erfolg sicherstellte. Das abschließende Spiel endete dann, wie das erste begann – mit einem 32:0-Kantersieg gegen den SC Tegernbach. Weiter geht es für die Kühbacherinnen schon am Wochenende mit dem Bayernpokal. Als Titelverteidiger hat der TSV erneut Heimrecht. Los geht es in der Kühbacher Stockschützenhalle am Sonntag ab 9 Uhr.

Einen schweren Stand hatten die Kühbacher Schützlinge von Daniel Braunmüller bei den bayerischen Jugendmeisterschaften im Einzel. Top besetzt mit zahlreichen Auswahlspielern lagen die Spitzenplätze im niederbayerischen Mitterskirchen für Jonas Krepold (12. Platz/U14), Lukas Koppold (10. Platz/U16) und Nico Wall (18. Platz/U19) außerhalb von deren Möglichkeiten. (aira)

Tabelle

1. TSV Kühbach 12 : 0

2. FSV Eching 7 : 5

3. FC Landsberied 6 : 6

4. SV Fuchstal 6 : 6

5. SC Tegernbach 6 : 6

6. SV Unter-Oberbrunn 3 : 9

7. ESV Wörthsee 2 : 10