Kühbacherinnen schon gut in Schuss

TSV-Quintett lässt bei Turnier deutsche Nationalmannschaft hinter sich

Ob die erfolgreiche Generalprobe beim topbesetzten Balu-Cup ein gutes Omen für anstehenden Spitzenwettkämpfe ist, wird sich noch herausstellen. Aber eines ist jetzt schon sicher. Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft und dem neuerlichen Turniersieg avancieren Kühbachs Eisstockdamen zum Kreis der Topfavoriten von Europacup und Bundesliga. Beide Wettbewerbe werden am 19. und 28. November über die Bühne gehen.

Als aktuelle Standortbestimmung diente am Wochenende im Peitinger Eisstadion der traditionelle Balu-Cup. In Anbetracht des Teilnehmerfeldes von deutscher und Schweizer Nationalmannschaft sowie den nationalen Dauerkonkurrenten Gerabach, Peiting und Hartpenning stellte dies für Lisa Schneider, Veronika Filgertshofer, Franziska Schwertfirm, Jessica Gamböck und Heidi Baumgartner einen echten Härtetest dar. Schon die Auftaktbegegnung gegen das deutsche Team zeigte, dass die Umstellung von Beton auf Eis offenbar weniger Probleme bereitet, als angenommen. Nach einem offensiven Schlagabtausch gingen die Punkte mit 14:10 an den TSV. Nur wenig zu bestellen hatte in der nächsten Partie der EC Schwangau, der mit 25:3 heftig gebeutelt wurde. Ein Dämpfer zur rechten Zeit folgte gegen Fischbachau. In Führung liegend handelten sich die Kühbacherinnen durch einige lässige Aktionen eine unnötige 16:18-Niederlage ein. Wie arg dieser doppelte Punktverlust schmerzte, untermauerten die restlichen Spiele. Angefangen bei Hallbergmoos (20:6) über Weichs (26:6), Engelsberg (20:10), dem Schweizer Nationalteam (22:8), sowie den Erzrivalen Gerabach (18:8) und Peiting (25:8) konnte keiner den Kühbacher Drang Richtung Tabellenspitze bremsen.

Einzig Hartpenning wehrte sich energisch und sorgte mit einem „Dreier“ in der letzten Kehre für eine 13:15-Niederlage den TSV. Mit einem glücklichen 13:11 in der Abschlusspartie gegen den ESC Bregenz wetzten sie diese Scharte aber postwendend wieder aus und holten dank des besseren Stockverhältnisses den Sieg. ( aira)