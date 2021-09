Nachwuchs trumpft auf

Überraschungen bei deutschen Meisterschaften beim TSV Kühbach

Die deutsche Nachwuchs-Elite im Stockschützensport traf sich nun beim TSV Kühbach, um ihre nationalen Meister auszuschießen.

Los ging es am Samstag mit dem Mannschaftsspiel der U14 und U19. Nach Gruppen- und K.-o.-Spielen gingen EC Lampoding (U14) und SV Windberg (U19) als Sieger hervor. Auch im Einzel ging es eng zu. Vor allem der Dreikampf in der männlichen U23 sorgte für Spannung bis zum letzten Durchgang. Im Duell der Gerabacher Stefan Empl und Matthias Kohlhuber ging Empl mit 156:152 in Führung. Nachdem Kohlhuber mit 164 und 170 konterte, lag Empl mit acht Punkten im Rückstand. Während Empl sein Niveau halten konnte, brach Kohlhuber leicht ein und musste seinem Vereinskameraden – 640:638 – den Vortritt lassen. Titelverteidiger Daniel Steber aus Friedberg, der für den TSV Peiting antritt, blieb mit 594 Punkten nur Bronze. Als neue Titelträger avancierten Florian Marchl (SV Niederviehbach/U19m) und Stefanie Schmid (EC Sondorf/584/U19w). Im Einzel der U14 ging mit Jonas Krepold der erste Kühbacher an den Start. Bei seinem Premierenauftritt blieb er als Zehnter mit 187 Zählern im Rahmen seiner Möglichkeiten, musste aber die Überlegenheit seiner Siegerkontrahenten Florian Kreuzeder (Rattenbach/305) und Marina Baierl (Kreuzstraßl/204) anerkennen.

Nicht weniger spannend präsentierte sich der zweite Wettkampftag, der gleich mit einem Kühbacher Paukenschlag begann. Lukas Koppold, der beim Einzel in der Klasse U16 ebenfalls seine erste Deutsche absolvierte, wuchs über sich hinaus und gewann mit 527 Punkten völlig überraschend Bronze. Den Sieg holte Stefan Gieser (FC Penzing) mit 547 Zählern. Die weibliche Konkurrenz ging an Hildegart Weinzierl (EC Bad Feilnbach) mit 298. Spitzenergebnisse jenseits der 600er- Marke folgten im letzten Einzel. Stefan Empl (EC Gerabach) gewann den Juniorenwettbewerb mit 640 Punkten. Katarina Riepl vom TSV Bogen kürte sich mit 646 Punkten bei den Juniorinnen zur Meisterin.

Überraschende Ausgänge lieferten zum Abschluss die Mannschaftswettbewerbe der Klassen U16 und U23. Nicht die Favoriten Rattenbach und Niederviehbach standen ganz oben, sondern der SV Pleiskirchen und TSV Peiting. (aira)