Stockschützen als Kühbacher Aushängeschild Lokalsport

TSV-Frauen holen deutsche Meisterschaft. Tischtennis im Aufwind

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Kühbach gaben die Abteilungen ihre Berichte ab. Das sportliche Aushängeschild sind die Stockschützen, besonderen Aufwind und Neueintritte verspüren die Tischtennisspieler.

In der vorigen Saison kam der Aufstieg für die junge Kühbacher Mannschaft zu früh und sie schlossen die Kreisliga-Saison auf Platz zwölf ab. Damit stand der bittere Gang in die Kreisklasse fest. Die Zweite Mannschaft schloss die Saison mit Platz 13 ab. Das Trainerduo Emmanuel Miok und Frank Lehrmann verließ den Verein und für sie übernahmen Volkan Cantürk als Spielertrainer und sein Co-Trainer Bünyamin Durgun die Mannschaft. Felix Wagner und Bernd Haberl übernahmen die Zweite. Sechs junge Spieler wurden zum Saisonauftakt in die Mannschaft eingebaut, sie kamen allesamt aus der eigenen Jugend. Nach durchwachsener Vorbereitung folgte ein nicht so guter Start in die neue Saison. Im weiteren Verlauf konnte die Erste zwar etliche Punkte holen, bis eine Verletzungsmisere weite Teile der Mannschaft außer Gefecht setzte. Momentan steht die Erste mit 15 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz.

In allen Altersklassen tritt der TSV Kühbach ohne Spielgemeinschaften an. Von der A-Jugend bis zur G-Jugend nehmen die Kühbacher Nachwuchsspieler am Spielbetrieb teil.

Die Abteilung der Kühbacher Stockschützen war das Aushängeschild des Vereins. Sommer wie Winter werden die Stöcke in der modernen Halle geschoben, die man getrost das Herzstück des Sportparks nennen darf. Insgesamt wurden 104 Wettbewerbe absolviert, bei denen die Kühbacher 79-mal auf den begehrten Stockerlplätzen landeten, davon 29-mal auf dem ersten, 25-mal auf dem zweiten und ebenso oft auf dem dritten Platz. Im Winter ging es erfolgreich weiter mit der Bundesliga-Meisterschaft der ersten Frauenmannschaft, als krönender Abschluss der deutsche Meistertitel für die TSV-Frauen und der Vize-Weltmeistertitel für Regina Gilg bei der WM in Österreich.

Die Abteilung umfasst derzeit 140 Mitglieder und hat einen ungeahnten Höhenflug. Aktiv in den Mannschaften spielen rund 35 Erwachsene sowie 30 Kinder und Jugendliche. Mittlerweile hat die Abteilung elf Mannschaften im Spielbetrieb. Die Erste und Zweite Männermannschaft spielen in der 2. Kreisklasse in verschiedenen Spielgruppen, beide um den Aufstieg. Aushängeschild ist nach wie vor die Erste Mädchenmannschaft in der Besetzung Jasmin Welzel, Arina Kreuzer, Isabell Bergmüller und Jenny Donth. Nach einem Jahr in der 2. Bezirksliga sind sie als Meister in die 1. Bezirksliga aufgestiegen und halten in der höchsten schwäbischen Spielklasse gut mit. Mittlerweile wird dreimal die Woche ein Kinder- und Jugendtraining angeboten.

Von Anfang Mai bis Mitte Juni des Vorjahres nahmen zwei Jugendmannschaften an der Punktspielrunde teil. Die Mädchenmannschaft belegte in der Bezirksklasse 1 den dritten Platz und die Knabenmannschaft belegte in der Bezirksklasse 2 den sechsten. Für beide Mannschaften bestand eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Schiltberg. Im Rahmen der Spielgemeinschaft bestand noch eine Bambinimannschaft, die den siebten Rang in der Kreisklasse 1 belegte. Das Sommer- wie auch das Wintertraining wurde wieder von hauptberuflichen Trainern durchgeführt. Im Juli des Vorjahres feierte die Abteilung das 40-jährige Bestehen mit einem Schleiferlturnier. (möd-)

