vor 36 Min.

Stockschützen sagen Wintersaison ab

Nur Bundesliga und deutsche Meisterschaften sollen trotz Corona stattfinden

Nach den Weitschützen haben nun auch die Eisstockschützen des Bayerischen Eissport-Verbandes vor Corona kapituliert. Sowohl der Vorstand als auch der Technischen Kommission Bayern ist die Entscheidung äußerst schwergefallen. Doch durch die immer noch andauernde Pandemie-Situation sieht man sich gezwungen, nach der Sommersaison auch den Winterspielbetrieb 2020/2021 für alle Ligen im gesamten BEV-Bereich entfallen zu lassen. Dies betrifft alle Ligen ab der 2. Bundesliga bis zur untersten Kreisliga sowie alle Pokalwettbewerbe. Das heißt: Bis auf das Bundesliga-Frauenteam des TSV Kühbach steht keine Mannschaft aus der Region auf dem Eis.

Unter Berücksichtigung aller Aspekte stand für alle beteiligten Entscheidungsträger die Gesundheit der Mitglieder an oberster Stelle. Zu den Pflichten eines Verbandes gehöre nicht nur die Verantwortung zur Durchführung eines geregelten Spielbetriebes, sondern auch die körperliche Unversehrtheit der Aktiven, Funktionäre und Zuschauer, heißt es in einer Mitteilung. Die Fülle zahlreicher Unwägbarkeiten sowie die Gewährleistung eines fairen Spielbetriebes in den einzelnen Ligen sei zur Entscheidungsfindung miteinbezogen worden. Fairer Spielbetrieb deshalb, da es für manche Vereine keine Möglichkeiten einer Vorbereitung auf den Wettbewerb gegeben hätte. Auch eine separate Anfrage bei den Eishallenbetreibern ergab unterschiedlichste Rückmeldungen. Die Anzahl an Spielern, die auf das Eis dürfen, differierten zwischen 56 und 100. Dementsprechend könnten zum Beispiel die 2. Bundesliga als auch die beiden Bayernligen Nord und Süd in keinem Eisstadion ausgetragen werden. Denn rechnet man nur vier Spieler pro Moarschaft, dann müssten sich bei deren 28er-Feld mindestens 112 Spieler auf der Eisfläche tummeln.

Ebenso unterschiedlich waren die Angaben zu Hygiene- und Schutzkonzepten in den Eishallen. Außerdem besteht die Gefahr, dass es immer wieder Hotspots sowohl an den Turnierorten als auch in Heimatorten von Mannschaften geben kann. Zudem kann die Saison bei eventuellen Quarantänefällen von Mannschaften nicht verlängert werden. Die Entscheidung wird nicht von allen Eisstockliebhabern mitgetragen und in den sozialen Netzwerken teils heftig diskutiert.

Dagegen will der Deutsche Eisstock-Verband seine Wettbewerbe unbedingt durchführen. Das sei notwendig zum Erhalt des Wettkampfbetriebes, der öffentlichen Wahrnehmung und Außendarstellung, sowie zur Spitzensport-Förderung. (kamh, Archivfoto: Lienert)

