vor 33 Min.

Stotzard demonstriert seine Stärke Lokalsport

Den Ball fest im Blick und dem Gegner immer einen Schritt voraus: Die DJK Stotzard, hier Thomas Lechner (vorne) am Ball, gewann gegen den TSV Kühbach um Spielertrainer Christian Seidel (im Hintergrund).

Im Heimspiel gegen den TSV Kühbach genügt der DJK ein Treffer für den Gewinn von drei Punkten. Die DJK Gebenhofen-Anwalting setzt sich in Klingen durch.

Von Reinhold Rummel

Spitzenreiter TSV Dasing setzte seinen Siegeszug in der Kreisklasse Aichach auch im Derby gegen den SV Ried fort. Verfolger SC Mühlried behielt mit 2:1 die Oberhand gegen den SC Oberbernbach. Gundelsdorf drehte einen Rückstand gegen Aufsteiger SV Wulfertshausen in einen 3:1-Heimerfolg. Klingen unterlag trotz Überzahl mit 2:3 der DJK Gebenhofen-Anwalting. Stotzard gelang ein wichtiger 1:0-Erfolg über den TSV Kühbach.

TSV Dasing – SV Ried 3:0

Ein Wechselbad der Gefühle machte TSV-Coach Jürgen Schmid in den 90 Spielminuten gegen den SV Ried mit. „Mit dem Ergebnis und dem Auftritt nach dem Wechsel bin ich sehr zufrieden. Auch mit meinen Spielern, die von der Bank kamen und für zusätzliche Impulse sorgten“, lobte er seine Truppe, die trotz 40 Minuten Unterzahl das Geschehen nach dem Wechsel bestimmten. Lediglich mit der mageren Ausbeute vor dem Seitenwechsel war Schmid nicht ganz zufrieden, „da haben wir zu wenig investiert“. Bereits in der achten Minute erkannte der starke Unparteiische Abdullah Carman auf Strafstoß, als die Rieder den Dasinger Marco Ruppenstein am Torabschluss unfair hinderten. Kaan Ayyildiz ließ Simon Helfer keine Abwehrchance. Nach dem Wechsel ein kurzer Schock beim Spitzenreiter, als Stefan Baumüller den davoneilenden Simon Janelt knapp hinter der Mittellinie festhielt; da er letzter Mann war, blieb dem Unparteiischen keine andere Wahl, als Rot zu zücken. David Schmid bediente Simon Gilg, der auf 2:0 stellte, und wenig später verwertete Gilg ein Zuspiel von Kaan Ayyildiz zum 3:0-Endstand.

Tore 1:0 Kaan Ayyildiz (8.), 2:0 Simon Gilg (73.), 3:0 Simon Gilg (76.) Rot Stefan Baumüller (63./TSV) Zuschauer 100.

Mühlried – Oberbernbach 2:1

Mühlrieds Pressesprecher Heiko Krupa sprach von einem knappen, „aber nicht unverdienten Heimerfolg“. Die Platzherren investierten mehr. Als Rifat Subasi stramm draufhielt, musste sich SCM-Schlussmann Erik Bichler mächtig strecken. Im Gegenzug fand Mühlrieds Torjäger Marco Rechenauer in Gästekeeper Alexander Tschmir ebenfalls einen sehr aufmerksamen Torsteher. Über Yunus Halici lief der Ball zu Lukas Koppold, der freistehend die Führung erzielen konnte. Der Jubel der Heimelf war aber noch nicht verstummt, da glichen die Gäste bereits aus. Vincent Keil traf aus 15 Metern. Zunächst scheiterte Rechenauer an Tschmir. Fünf Minuten vor dem Abpfiff drückte Rechenauer aber eine Halici-Flanke per Kopf unter die Latte.

Tore 1:0 Koppold (54.), 1:1 Keil (56.), 2:1 Rechenauer (85.) Zuschauer 100.

Gundelsdorf – Wulfertshausen 3:1

„In der letzten Saison hätten wir so ein Spiel verloren“, lobte FCG-Coach Thomas Schmalzl die Entwicklung seiner Mannschaft. „Jetzt lässt keinen der Kopf hängen, sondern wir können immer noch einen draufsetzen“, war ihm auch nach dem Rückstand nicht bange. Plötzlich führte der Aufsteiger. Torjäger Adrian Würsching bekam den Ball von Fabian Weihers serviert und ließ Torhüter Stefan Oswald keine Chance. Als der eingewechselte Florian Mayer im Strafraum gefoult wurde, versenkte Fabian Forster der Elfmeter zum Ausgleich. Gundelsdorf drückte nun noch mehr auf das Tempo. Eine Flanke von Forster verlängerte Andreas Kröpfl mit dem Kopf, und Georg Schmid brachte die Heimelf auf die Siegerstraße. In der Schlussminute markierte Forster den dritten Treffer.

Tore 0:1 Würsching (71.), 1:1 Forster (74.), 2:1 Schmid (85.), 3:1 Forster (90.) Zuschauer 100.

BC Aresing – FC Affing II 1:1

Ronny Roth, der früher höherklassig am Ball war, jagte einen Freistoß aus gut Metern zur Pausenführung ins Aresinger Gehäuse. Nach dem Wechsel wirkte Aresing wesentlich offensiver. Bereits in der 51. Minute fiel der Ausgleich. Simon Zach bediente Florian Flicker und dessen Querpass drückte Marco Kutscherauer zum 1:1 über die Torlinie.

Tore 0:1 Roth (20.), 1:1 Kutscherauer (51.) Zuschauer 80.

WF Klingen – DJK Gebenhofen 2:3

„Wir können leider solche Spiele nicht gewinnen“, schüttelte WFK-Pressesprecher Jochen Mangold den Kopf. Dabei war man ab der 37. Minute in Überzahl, denn Markus Lindermeir sah die Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels. David Hörmann hatte nach einer Winkler-Flanke die Gästeführung erzielt, die Martin Wörle egalisierte. Dann fielen kuriose Tore. Zunächst beförderte Gäste-Spielertrainer Vincent Aumiller einen von Sebastian Frey getretenen Eckball ins eigene Tor. Im Gegenzug schlug Aumiller eine Ecke und bei Klingen war der Unglückliche Spielertrainer Frank Lasnig. Von seinem Scheitel trudelte der Ball zum Ausgleich ins eigene Tor. Einen Freistoß von Thomas Schaich drückte Tobias Piller in der Schlussminute über die Linie.

Tore 0:1 Hörmann (13.), 1:1 Wörle (24.), 2:1 Aumiller (50., Eigentor), 2:2 Lasnig (59., Eigentor), 2:3 Piller (90.) Zuschauer 60.

DJK Stotzard – TSV Kühbach 1:0

Kräftig durchschnaufen musste DJK-Fußballchef Hans-Peter März. „Hauptsache, wir haben den Dreier. Nur das zählt“, war er heilfroh, „dass wir das Ding heute gezogen haben“. Lange Zeit sah er kein gutes Spiel. „Beide Mannschaften haben sich neutralisiert und wenig zugelassen“, so März. Den einzigen Lichtblick sah er in der 69. Minute. DJK-Abwehrchef Peter Settele verließ seine Abwehrposition und sprang bei einem Freistoß von Bülent Nurten im gegnerischen Strafraum am höchsten. Sein Kopfball war auch für Torhüter TobiasWollesack unerreichbar. Sechs Minuten vor dem Ende zeigte Wollesack seine Klasse, als er gegen Manuel März hervorragend parierte.

Tor 1:0 Settele (69.) Zuschauer 120.

Steingriff – TSV Inchenhofen 1:1

Keinen Sieger sah die sehr unterhaltsame Partie, wie Gerhard Riedl, Steingriffs Presse-Urlaubsvertretung, mitteilte. „Chancen waren auf beiden Seiten“, so Riedl, „aber die Torhüter konnten sich immer wieder auszeichnen.“ Das Chancenplus notierte er bei der Heimelf. Die Platzherren konnten ihren leichten Vorteil sogar in die Führung umsetzen. Sebastian Kraus erzielte das 1:0 auf Zuspiel von Marco Stach. Der Gast hatte aber ein Geburtstagskind in seinen Reihen: Elias Landsbeck. Der machte sich vier Minuten vor dem Ende selbst ein Geschenk und zirkelte einen Eckball direkt zum 1:1-Endstand ins Steingriffer Tor.

Tore 1:0 Kraus (71.), 1:1 Landsbeck (86.) Zuschauer 120.

Themen Folgen