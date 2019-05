vor 58 Min.

TC Aichach ohne Leischner

Am Wochenende beginnt die neue Saison. Männer müssen ohne Topspieler auskommen, auch bei Frauen gibt es schmerzlichen Abgang

Am Wochenende startet der TC Aichach in die neue Tennis-Saison. Diesmal messen sich eine Damen-, zwei Herrenmannschaften, eine Damen 30 und je eine Herren 40, 55 und 65 mit zum Teil namhaften Gegnern. Neu gemeldet wurden die Damen 30, die in der Bezirksklasse 2 beginnen werden.

I In der Bezirksklasse 2 wird es schwer, die gute Vorjahresleistung zu bestätigen, zumal Franca Maiterth zum TC Augsburg gewechselt ist. Mit den erfahrenen Akteurinnen Bettina Meiringer, Ute Maiterth, den Geschwistern Storr und einigen jungen Talenten wie Iva Vlahinic, wollen die Damen um Mannschaftsführerin Julia Schubert die Klasse halten. Am Sonntag geht es gegen den TV Hörzhausen los.

I Vorwiegend geht es für die Aichacher um den Klassenerhalt. Spitzenspieler und Punktegarant Alexander Leischner wechselte zum TC Augsburg und so stellt sich die Frage, wie das Team um Kapitän Thomas May diesen Verlust verkraften wird. Schwierige Aufgaben, wie gegen den TSV Pöttmes, warten auf Julian Monzheimer, Markus May, Florian Laske, Sebastian Schnurrer und Co, die am Sonntag bei der DJK Pfersee zu Gast sind.

II Nicht einfach wird die Saison auch für die Zweite in der Kreisklasse 2, da viele Aktive parallel in den Nachwuchsmannschaften tätig sind. Auftakt ist am Sonntag gegen den SC Eurasburg.

40 Alois Kaupp wird mit seinen Mitstreitern Hannes Leopold, Mirko Michalewicz, Reinhold Brosi oder Markus Geißler versuchen, eine gute Rolle zu spielen. Zum ersten Kräftemessen kommt am Samstag Rot-Weiß Aystetten.

55 Der sensationelle Aufsteiger aus der Paarstadt hat nichts zu verlieren in der Bayernliga, zumal Mannschaftsführer Johann Fichtner nur auf Eigengewächse wie Walter Schenkl, Bernd Burkhard, Rudi Ostermayr, Günter Seelos und Harald Greifenegger setzen kann. Das Team bereitete sich im Trainingslager in Bad Füssing vor und beginnt am Samstag beim TC Starnberg.

65 Erst am 15. Mai geht es in der Bezirksklasse 1 los. Nach dem Abstieg aus der Landesliga müssen sich die Aichacher in der neuen Liga zurechtfinden, zumal Reiner Laske seine aktive Karriere beendet hat.

Ebenfalls am Wochenende beginnen die Punktspiele der Nachwuchsmannschaften. Sieben Teams schickt Markus Geisler, der Trainer des TC Aichach, ins Rennen. (rl)

