21.06.2018

TC Aichach spielt weiter souverän Lokalsport

TCA-Herren gewinnen in Bezirksklasse gegen Rain am Lech. Auch die erste Damenmannschaft ist siegreich

Die Tennis-Saison läuft auf Hochtouren:

BC Adelzhausen

Im dritten Heimspiel unterlag das ersatzgeschwächte BCA-Team in einem Match-Tiebreak-Krimi gegen den FSV Inningen. Rudi Aust, Josef Kettner und Manfred Horgai gewannen die Punkte für die Adelzhauser. (AN)

Bambini IBCA – TSV Inchenhofen 6:0

Punkte Marvin Wichert, Sebastian Kern, Tobias Wörle, Alexander Setzmüller

Bambini II Willprechtszell – BCA 0:6

Punkte Louis Kettner, Maximilian Andreschewski, Jonas Kanzler, Simon Greppmeir

TC Aichach

Souverän präsentierten sich die Herren bei ihrem Heimspieltag in der Bezirksklasse 2 gegen den TC Rot-Weiß Rain am Lech. Julian Monzheimer und Thomas May konnten ihre Einzel im MatchTiebreak für sich entscheiden. Auch Alex Leischner, Sebastian Schnurrer und Michael Bunk gewannen ihre Partien. Auch alle Doppel gingen in dennoch spannenden Matches an die Aichacher, die somit einen 8:1-Sieg feiern konnten und nun auf dem zweiten Tabellenplatz stehen.

Eine herbe 0:9-Niederlage musste der TCA auswärts gegen den TC Mering einstecken. Die Mannschaft konnte trotz größter Bemühungen keinen Zähler mit nach Hause bringen.

Die Tabellenführung wurde gegen den TV Memmingen erfolgreich verteidigt. Walter Schenkl, Johann Fichtner, Bernd Burkhart, Günter Seelos und Harald Greifenegger gewannen souverän. Rudolf Ostermayr konnte als Einziger nur im Doppel punkten.

Eine der schwersten Begegnungen der Saison stand mit dem TC Schießgraben Augsburg an. Willi Artner, die Aichacher Nummer eins, musste seinen Einsatz frühzeitig beenden. Den einzigen Zähler für Aichach erzielte Winfried Haselberger.

Der Tabellenletzte trat auswärts gegen den TF Fürstenfeldbruck an und konnte im Einzel keinen Punkt mit nach Hause bringen. Anschließend beendeten die Aichacher die Begegnung.

Die erste Damenmannschaft, zu Gast bei der SpVgg Lagerlechfeld, zeigte sich gegen den Tabellenletzten wie erwartet überlegen und gewann. Ute Maiterth, Franca Maiterth, Waltraud Davideit, Iva Vlahinic und Daniela Stief gewannen ihre Einzel. Franca Maiterth und Julia Hadwiger konnten ihr Doppel für sich entscheiden.

Ebenfalls auswärts zeigten sich die Damen II gegen den TC TAS Augsburg in der Einzelrunde stark überlegen. Julia Schubert, Martina Bouallagui und Lara Leis holten Punkte für Aichach. Die Doppel wendeten das Blatt und die Augsburgerinnen erspielten sich mit zwei Siegen noch ein Unentschieden. (maif)

Junioren I TCA – TC Friedberg 5:1

Punkte Alexander Leischner, Benedikt Eigner, Sebastian Kühnruß, Lorenz Davideit, Alex Leischner/Sebastian Kühnruß

Junioren II TCA – TSV Leitershofen 2:4

Punkte Fabian Wintermayer, Wintermayer/Tilmann Braun

Junioren III TCA – TC Wittelsbach 3:3

Punkte Fritz Clauss, Paul Davideit, Clauss/Davideit

Knaben TCA – TC Meitingen 1:5

Punkte Paul Davideit

Bambini TCA – TC Wittelsbach 6:0

Punkte Tim Selig, Talia Istanbullu, Lena Kratzenberger, Joschua Dorn, zwei Doppel

SC Oberbernbach

Eine knappe Niederlage musste das SCO-Team gegen den TC Buchdorf hinnehmen. Tobias Schneider, Matthias Lesti, Michael Schmidberger und das Doppel Matthias Lesti/Tobias Schneider gewannen die Punkte für die Oberbernbacher. (vs)

Mit nur einem gewonnenen Einzel durch Beate Ullmann verloren die Damen bei der SG Mauerbach.

Junioren SCO – TSV Pöttmes 5:1

Punkte Steffen Vogl, Wesley Weiske, Florian Schmidberger, Fabian Feucht, Steffen Vogl/Jonas Koller

SG Rehling-Aindling-Langweid

In der Doppelrunde musste die SG beim SV Stadtwerke die erste Niederlage der Saison einstecken.

Das SG-Team musste in der Bezirksliga zweimal gegen die DJK Lechhausen antreten. Auf eigenem Court war Lechhausen knapp überlegen. Die Punkte erzielten Josef Meitinger sowie Willi Dell/Wolfgang Reichmann. Beim Spiel in Hopfen am See fehlten der SG zwei Stammspieler und man verlor erneut. J. Meitinger/Hermann Barl sorgten für einen Punkt. (AN)

TSV Pöttmes

Einen wichtigen Sieg und den damit verbundenen Klassenerhalt holte sich die zweite Mannschaft des TSV. Nichal Netik, Ben Steinbichler, Friedrich Stanner, Christoph Herrmann und Dominik Thomay gewannen ihre Einzel.

Eine deutliche Niederlage musste die dritte Mannschaft einstecken. Es konnte kein Einzel oder Doppel gewonnen werden.

Einen klaren Sieg und somit die Festigung der Tabellenführung feierten die TSV-Damen. Marketa Patzenhauerova, Marina Mörmann, Jessica Schlaegel, Corinna Zappe und Susanne Schmidmair sowie die Doppel Marketa Potzenhauerova/Marina Mörmann und Jessica Schlaegel/Corinna Zappe gewannen die Punkte.

Auch die Zweite Mannschaft der Damen gewann. Carina Bihlmeir, Martina Deil, Julia Wegele, und Ulrike Grauvogl, Elena Dollinger sowie alle Doppel gewannen die Punkte für Pöttmes. (AN)

DJK Stotzard

Die DJK musste in Adelsried eine weitere Niederlage hinnehmen. Andreas Ivenz und das Doppel Peter Grabmann/Ivenz erzielten die Punkte.

Die DJK bleibt weiterhin mit einem klaren Erfolg gegen Emersacker auf Erfolgskurs. Maria Hosemann, Jennifer Braun, Sibylle Müller und Julia Lintner und die zwei Doppel Hosemann/Braun und Lintner/Golling gewannen die Punkte für Stotzard.

Die Damen 40 trennten sich auf eigenem Platz unentschieden. Birgit Braun und Karin Reich sowie das Doppel Barbara Krenn/Brigitte Obeser holten die Punkte für die DJK. (AN)

TSV Sielenbach

Mit einer Niederlage kehrten die Sielenbacher vom Tabellenführer TC Schwaben Augsburg zurück. Martin Neumeyr, Jürgen Spreitzer und das Doppel Sepp Kettner/Erwin Speckner holten die Punkte für den TSV.

Die Sielenbacher Damen mussten eine Heimniederlage einstecken. Katja Frank, Verena und Katrin Kreutmeier sowie das Doppel Verena/Katrin Kreutmeier gewannen die Punkte. (AN)

SV Unterschneitbach

Ersatzgeschwächt unterlag der SVU dem TC Burgheim. Max und Michael Kühnruß und Müller/Watzka gewannen ihre Doppel.

Einen Sieg fuhren die Herren 30 beim TC Kempten ein. Markus Kreutmayr, Holger Schramm, Martin Wagner, Tim Wedemeyer, Thomas Wagner, Ulrich Schmidt und zwei Doppel punkteten.

Im Kellerduell beim TSV Mühlhausen unterlagen die Damen. Lena Näßl, Julia Greifenegger, Bettina Ostermaier sowie Pfaffenzeller/Riedlberger waren erfolgreich. (jgs)

Junioren 18 SVU – TC TAS Augsburg 6:0

Punkte Tim Rauscher, Mario Rachner, Thomas Baier und Andre Rachner, Rachner/Rachner, Maxi Leis/Lukas Baier

Juniorinnen 18 SG Mauerbach – SVU 5:1

Punkte Lena Widmayr

Knaben 14 SpVgg Deiningen – SVU 5:1

Punkte Thoma/Eichner

Mädchen 14 SVU – SG Mauerbach 0:6

WF Klingen

Bambini WFK – TV Hörzhausen 4:2

Punkte Mia Kreutmayr, Luca Aidelsburger, Noah Kreutmayr/Luca Aidelsburger, Mia Kreutmayr/Tabea Petting

TC Wittelsbach

Die TC-Herren siegten gegen die WF Klingen. Volker Schreier, Mario Lasnig, Daniel Riedl und Schreier/Lasnig holten die Punkte.

Das Team unterlag dem derzeitigen Tabellenführer SV Gablingen. Den Ehrenpunkt für den TCW holte Dietmar Wirtz.

Die Herren 60 unterlagen dem TSV Augsburg-Kriegshaber. Die Punkte holten Axel Politynski und Claus Dinauer.

Gegen den TSV Inningen gewannen die Wittelsbacher deutlich. Simone Nagel, Silvia Seideneder, Silvia Herzberger sowie Nagel/Seideneder, Miriam Marko/Anne Pereira gewannen.

Das TC-Team gewann gegen den TC am Brandl-Neuburg. Biggi Seitz, Marlies Rentsch, Sonja Krucker-Seitz sowie Biggi Seitz/Marlies Rentsch gewannen. (AN)

Junioren 18 TCW – TC Aichach 3:3

Punkte Stefan Schmach, Kilian Lechner, Schmach/Lechner

Knaben 14 TCW – TC Dasing 3:3

Punkte Johannes Lechner, Georg Weis, Lechner/Weis

Bambini TCW – TC Aichach 0:6

