17:28 Uhr

TSV Aichach vor Spiel in Pfaffenhofen: Zwei Meister unter sich

Plus Die Aichacher Frauen spielen morgen auswärts in Pfaffenhofen - eine besondere Konstellation. Trainer Thonas Wonnenberg erwartet eine "Wundertüte".

Von Johann Eibl

Eines lässt sich bereits vorab mit Sicherheit sagen: Die Fahrt zum ersten Auswärtsspiel in der Landesliga Süd wird für die Handballerinnen des TSV Aichach nicht allzu lange dauern. Am Samstag treten sie um 20 Uhr beim MTV Pfaffenhofen an. Das Besondere an dieser Partie: Hier treffen zwei Meisterteams aufeinander.

Handballerinnen vom TSV Aichach treffen auf Pfaffenhofen

Der Auftakt verlief für die Pfaffenhofenerinnen keineswegs nach Wunsch. In Simbach unterlagen sie mit einer Differenz von zehn Toren (23:33); bereits zur Pause waren sie mit neun Treffern hinten. Das lässt darauf schließen, dass der Aufsteiger beim Gastspiel am Inn zumindest phasenweise überfordert war. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Denn in der vergangenen Runde trat Pfaffenhofen in einer imponierenden Weise auf. Von 18 Begegnungen gewann die MTV-Truppe nicht weniger als 17. Lediglich in Manching ging beim 28:28 ein Zähler verloren.

Wie die Qualitäten des Gegners einzuschätzen sind, kann Aichachs Trainer Thomas Wonnenberg nur unzureichend beurteilen: „Die waren letzte Saison wahnsinnig stark, die haben gute Leute, ein eingespieltes Team.“ Andererseits hat er erfahren, dass Pfaffenhofen zwei gute Kräfte aus Ingolstadt und Dachau dazu bekommen hat, die aber noch nicht ins Geschehen eingriffen. „Von daher ist das noch ein bissel eine Wundertüte.“

TSV-Damen-Trainer Thomas Wonnenberg spricht von "Superauftakt"

Auch die Mannschaft des TSV Aichach kann auf eine starke Runde in der BOL zurückblicken. Noch wichtiger aber waren die Erkenntnisse, die man am vergangenen Samstag in der Halle am Gymnasium gewann. Dort zeigte der Rückkehrer in die Landesliga, dass er diesmal über das Potenzial verfügt, das nötig ist, um sich nicht im kommenden Mai schon wieder in Richtung nach unten verabschieden zu müssen. So war es bekanntlich im Frühjahr 2018. Beim 27:23 gegen die HG Ingolstadt waren viele positive Aspekte zu erkennen. Daneben landete aber auch noch so manches Zuspiel im Aus oder bei einer gegnerischen Spielerin. Hier hat die Mannschaft noch einige Luft nach oben. Wonnenberg spricht von einigen Baustellen, die zu erledigen seien: „Insgesamt aber war das sein Superauftakt - für die Mädels und auch für mich als Trainer.“

Betrachtet man allein den Kader, so könnte es durchaus erfolgreich weitergehen. Denn gegenüber dem vergangenen Samstag wird es nur eine Veränderung im Aufgebot geben. Lara Leis, die gegen Ingolstadt fünf Mal traf und damit erfolgreichste Werferin auf Seite der Sieger war, steht nicht zur Verfügung, weil sie bei einer Hochzeit ist. Lina Schrempel wird wegen ihrer Schulterverletzung weiter fehlen, voraussichtlich bis zum Ende des Monats.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen