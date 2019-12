13:02 Uhr

TSV Dasing: Frank Mazur wird neuer Trainer im Sommer

Beim TSV Dasing geht eine Ära zu Ende. Trainer Jürgen Schmid hört im Sommer als Coach auf. Der neue Trainer kennt den alten sehr gut.

Trainer Jürgen Schmid hört beim Kreisligisten TSV Dasing im Sommer auf. Für den 55-Jährigen übernimmt Frank azur, der aktuell noch beim Ligakonkurrenten SSV Alsmoos-Petersdorf die Kommandos gibt.

„Es wird Zeit zu gehen“, so Schmid, der seit 2016 die Kommandos beim TSV Dasing gibt. Mit ihm wird auch sein langjähriger Wegbegleiter Sepp Friedl, mit dem er weit über 1000 Spiele im Jugend- und Seniorenbereich betreut hat, bei den Rot-Schwarzen sein Amt niederlegen. Schmid: „Wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass unser junges Team in der neuen Saison einen neuen Reiz benötigt.“ Schmid betonte, dass man nicht geht, damit der Weg dieses jungen Teams aufhört. „Nach so einer langen Zeit ist es vernünftig, den Weg freizumachen, damit den Spielern neue Perspektiven ermöglicht werden.“ Abteilungsleiter Michael Schaeffer hätte gerne mit Schmid weitergearbeitet: „Er trägt einfach das Rot-Schwarze-Gen in sich.“ Schmid hat fast zwei Jahrzehnte die Dasinger Fußballer sportliche betreut – knapp 1600 Spiele von der F-Jugend bis zu den Herren. Bis zum Sommer hat der 55-Jährige aber noch ehrgeizige Ziele. „Unser oberstes Ziel ist der Verbleib in der Kreisliga, alle drei Mannschaften im Spielbetrieb sichern und jetzt in der Hallenrunde Spaß haben. Sepp und ich sind unendlich dankbar für die tolle Zeit, das Vertrauen und die Unterstützung. Wir werden in irgendeiner Art dem TSV Dasing immer verbunden bleiben.“ Nicht völlig überrascht zeigte sich Michael Schaeffer: „Nach so einer langen Zeit kann man diesen Entschluss nachvollziehen. Nun ist auch die Mannschaft in der Pflicht.“

Trainerwechsel beim TSV Dasing: Jürgen Schmid (links), der im Sommer 2020 den TSV Dasing nach 18 Jahren verlässt, stellte zusammen mit Abteilungsleiter Michael Schaeffer (rechts) seinen Nachfolger Frank Mazur vor. Bild: Reinhold Rummel

Gute Freunde: Frank Mazur und Jürgen Schmid

Mit Frank Mazur übernimmt im Sommer ein Trainer, der Kreisligaerfahrung mitbringt. Der 40-Jährige spielte unter andern beim FC Affing und der DJK Lechhausen in der Landesliga und trainierte schon unter Jürgen Schmid beim FC Affing. Als Spielertrainer war Mazur in Petersdorf beim SC Griesbeckerzell und den Sportfreunden Bachern aktiv. Mazur: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und will den eingeschlagenen Weg fortsetzen.“ Zunächst wollen die beiden Trainerfreunde aber noch an ihren bisherigen Wirkungsstätten Punkte einsammeln. Wie gut seine künftige Mannschaft ist, davon kann sich Mazur selbst ein Bild am 3. Mai machen. Dann sind die Dasinger zu Gast in Petersdorf. (r.r)

