20:52 Uhr

TSV-Kämpfer bejubeln Platz zwei Lokalsport

Beim Saisonfinale siegen die Aichacher souverän gegen St. Wolfgang und sichern sich die Vizemeisterschaft. Beim 35:14 wird auch so manches ausprobiert.

Mit einem 35:14-Heimsieg beenden die Aichacher Ringer die Saison in der Landesliga Süd. Voll besetzt trafen sie auf die Gastmannschaft des TSV St. Wolfgang. Damit stand die Vizemeisterschaft fest. Neue Gesichter wie Thomas Kügle und Max Christoph gaben ein gutes Bild ab in ihren ersten Einsätzen.

57Kilogramm Gegen Georg Scheffler blieb Obaid Besmella durchgehend auf dem Vormarsch. Mit der Zange und dem verkehrten Ausheber beherrschte Besmella klar beide Stilarten. Die technische entsprach der kräftemäßigen Überlegenheit Besmellas.

130Kilogramm Im griechisch-römischen Stil warf Tobias Mustafa seinen Kontrahenten Günter Schmid mit einem Armzug. Als dieser danach zur Gegenoffensive übergehen wollte, überraschte Mustafa ihn mit einem Kopfzug zum Schultersieg. Im Freistil konnte sich Mustafa nach einem Zwiegriff im Boden durchsetzen.

61Kilogramm Chancenlos war der Aichacher Nachwuchssportler Niklas Bscheider gegen Amir Husseini. Im Freistil gewann Husseini den Kampf mit einem Beinfeger, im Greco erfolgte die Schulterniederlage nach einem Durchdreher.

98Kilogramm Abermals wartete Sebastian Ziegler für Aichach mit einem Überraschungsgriff im Freistil auf. Mit einer flink gezogenen Schleuder sicherte er sich den Vorsprung und gab ihn trotz Druck von Tobias Holland nach außen nicht mehr ab. Mit einem Kopfseitenwechsel in der letzten Sekunde bewies er Konzentration und behielt die Führung. Im Greco beherrschte Maximilian Noder Holland klar in der ersten Halbzeit mit dem Suplex. Der Pfiff zur Pause unterbrach eine deutliche Schultermöglichkeit nach Kopfzug. In der zweiten Hälfte verschätzte sich Noder mit dem Suplex des Gegners und lag selbst auf den Schultern.

66Kilogramm Der Aichacher Thomas Boussad hatte seinen Greco-Gegner Simon Vogl mit dem Kopfzug gut im Griff. Nach einem Überläufer gelang ihm der Schultersieg. Im Freistil hatte Vogl mehr zu bieten und bot Boussad mit Schleuder und Übersteiger die Stirn. Boussad gelang es dennoch, die technische Überlegenheit zu holen.

86Kilogramm Im Greco machte Maximilian Noder kurzen Prozess mit dem leichteren Bastian Prey zur technischen Überlegenheit. Dawid Walecki war im freien Stil ebenfalls siegreich gegen Kevin Kästle. Nach einem Achselwurf schulterte er ihn kurzerhand.

75Kilogramm Erst in der zweiten Freistil-Halbzeit bekam Moritz Oberhauser Alexander er Urban zu fassen. Urban gelang es, dennoch die technische Überlegenheit zu verhindern. Im Greco bewies sich Bastian Prey als besserer Ringer als Oberhauser, der durch einen Suplex zurücklag. Prey konnte seine Deckung halten und brachte den Vorsprung sicher über die Zeit. (mofi)

