vor 57 Min.

TSV-Männer springen zum Pokalsieg

Spielertrainer Alexander Beck und Roman Eidelsburger vom TSV setzen zum Blocksprung an. Foto: Beate Rappel

Aichacher Team schlägt SC Gersthofen-Biberbach deutlich

Die Aichacher Volleyballer setzten sich im Pokal gegen den SC Gersthofen-Biberbach, der ebenfalls in der Kreisliga spielt, mit einem klaren Dreisatzsieg durchsetzen und so in die nächste Runde einziehen.

„Das war eine tolle Teamleistung, jung und alt greifen bei uns einfach super ineinander“, stellte der sichtlich zufriedene Spielertrainer Alex Beck nach dem deutlichen Erfolg seiner Mannen fest. Und tatsächlich scheint dies im Moment der Schlüssel zum Höhenflug der Aichacher Volleyballer zu sein. Zu den erfahrenen Spielern kommen talentierte junge dazu, denen Beck einen großen Leistungssprung attestierte. Davon konnten sich die Zuschauer überzeugen. Der junge Libero Tim Rauscher stabilisierte mit seiner Annahme die Abwehr, Roman Eidelsburger sorgte für Punkte im Angriff und Block. Der 17-jährige Lorenz Davideit setzte seine Außenangriffe klug und abgezockt. Und nicht zuletzt Beck selbst sorgte mit einer Aufschlagserie und druckvollen Angriffen für viele Punkte. „Wir konnten aus einer guten Annahme heraus unser Spiel sehr variabel aufziehen, da kam der gegnerische Block nicht mehr mit“, analysierte Beck nach dem Spiel. Lediglich im dritten Satz leisteten sich die Paarstädter einige Unkonzentriertheiten, sodass beide Teams länger gleichauf lagen. Am Ende jedoch blieben die Aichacher ruhig und verwandelten nach 75 Minuten ihren ersten Matchball (25:20; 25:10; 25:23). (vb)

TSV Aichach Baumbach, Beck, Davideit, Eidelsburger, Hasmüller, Korjagin, Petzer, Pürner, Rauscher, Reichart

