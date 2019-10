vor 57 Min.

TSV-Staffel rehabilitiert sich auswärts für die Heimpleite

Nach dem knappen 26:23-Sieg in Trostberg bleibt Aichach an Tabellenspitze. Athleten aus zweiter Reihe nutzen Chance

Von Moritz Oberhauser

Nach der ersten Saisonniederlage vergangene Woche gegen den ASV Au/Hallertau hat sich die Ringerstaffel des TSV Aichach rehabilitiert und einen knappen 26:23-Sieg auswärts gegen den TSVTrostberg eingefahren. Die Aufstellung blieb im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert und gab wieder den Ringern aus der zweiten Reihe die Möglichkeit sich zu bewähren – mit Erfolg. Die Wittelsbacher bleiben damit weiter an der Spitze der Landesliga Süd.

Julian Bräuer demonstrierte seine Fähigkeiten an Jasin Baymuradov. Im griechisch-römischen Stil braucht er nur eine halbe Minute für einen Suplex zum Schultersieg. Im freien Stil sicherte er sich die technische Überlegenheit mit zwei Beinangriffen und Durchdrehern.

Kilogramm Ein gutes Bild gab Matthäus Gschwendtner ab. Seine knappen Kämpfe waren das Zünglein an der Waage für den Gesamtsieg. Gschwendtner legte nach einem sehr taktisch ausgetragenen Start einen Hüftangriff an Florian Steinbach im Greco an. Den Vorteil konnte er trotz Passivitätsanzeige über die volle Kampfzeit bringen und schloss so mit einem Punktsieg ab. Im Freistil geriet Gschwendtner gegen den aktiveren Kubilay Ersayin in Bedrängnis und folglich in den Rückstand am Mattenrand. Mit einigen offensiven Versuchen hielt er die Punktniederlage auf dem absoluten Minimum.

Obaid Besmella fällt weiterhin verletzungsbedingt für Aichach aus. Dominik Winkler wurden zwei Siege für die Gewichtsklasse kampflos zugeschrieben.

Der Wittelsbacher Sebastian Ziegler scheiterte an Kubilay Ersayin, wenn auch nur knapp nach Punkten. In der Freistilbegegnung setzte sich Ziegler zwar stets mit Eigeninitiative in Szene, doch Ersayin konnte einige der Schwunggriffe erwidern und konterte einen Beinangriff von Ziegler. Dawid Walecki stand im Greco-Kampf gegen Florian Steinbach im Ring. Mit einem schnellen Hüftangriff in 15 Sekunden brachte Walecki den Trostberger zu Fall und auf Tusch.

Felix Boussad nutzte seine Greco-Chancen für Aichach gegen Piotr Knec gezielt aus. Ein Schultersieg per Kopfzug nach einer halben Minute ließ die technische Unterlegenheit von Boussad in der Hinrunde vergessen. Martin Yants gewann an Erfahrung gegen den technisch versierten Trostberger Charun Baymuradov im Freistil. Nach hohem Rückstand aufgrund von Beinangriffen beendete der Gastgeber den Kampf vorzeitig mit einer gehaltenen Kopfrolle zum Schultersieg.

Aichach Maximilian Noder zeigte sich überlegen gegen Egzon Pllana. Das vorzeitige Ende wurde mit drei Suplessen eingeleitet und endete nach einem Armzug der hohen Punktedifferenz wegen. Mit seinem Erfolgskonzept im Greco hat Noder in dieser Saison noch immer jeden Antritt mit maximaler Wertung für sich entschieden. Gegen den Trostberger Vadim Nelasov konnte sich Florian Stöcklhuber in einem leicht chaotischen Kampf behaupten. Nicht immer war auf den ersten Blick ersichtlich, wer aus den Situationen das Rennen machen würde, doch Stöckelhuber behielt wortwörtlich den Kopf und ließ seinen Gegner aus einem Kopfzug nicht mehr entweichen.

Max Christoph ging für Aichach gegen Niklas Feichtner im Freistil auf die Matte. Er hatte keine passende Antwort auf die Beinangriffe und Beinschrauben und unterlag technisch vorzeitig aufgrund des Punktunterschieds. Sebastian Lindermayer konnte sich gegen den Trostberger Denis Moor im Greco nicht in Geduld üben und stürmte mit dem Kopf vor dem Körperschwerpunkt in den Ring. Moor nutzte die Gelegenheit zur Kopfklammer und warf ihn rücklings auf die Schultern.

