09.02.2019

TSV erkämpft Remis Lokalsport

Aichacher Frauen spielen stark

In der Bezirksoberliga hat das erste Tischtennis-Damenteam der TSV Aichach nach einer 8:0- Vorrundenniederlage dem Tabellenzweiten VSC Donauwörth in einer fast dreieinhalbstündigen Partie ein 7:7-Remis abgerungen und sich somit einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesichert. Im Spiel gegen Riedlingen will sich das Team weitere wichtige Punkte sichern.

Einen klasse Start legte auch das zweite Damenteam im Spiel gegen den TSV Pöttmes II hin. Das Team startete mit einem Doppelsieg von Heinrich/Bscheider gegen Rosmarie Fendt/Vogel. In den Einzelpartien sehr stark spielten Tina Bscheider und Christa Hanslik, die sich beide drei Siege sicherten. Steffi Heinrich holte sich zwei Einzelsiege und unterlag nur einer starken Rosmarie Fendt beim 9:1-Sieg.

In der 1. Bezirksklasse Augsburg Nord legt das zweite Aichacher Jungenteam einen hervorragenden Start beim TTC Langweid in die Rückrunde hin. Bereits das Eingangsdoppel Lucas Held/ Fabian Schweizer ging klar an die Aichacher. Beim 9:1-Erfolg punkteten Lucas Held (3), Fabian Schweizer (3) und Annika Koppold (2.) Das Team steht weiterhin ungeschlagen auf Platz eins der Liga.

Zu einem Derby-Hammer kam es in der Bezirksoberliga der Mädchen. Dort mussten die Aichacher Mädl’s gegen den Tischtennisnachbarn und Tabellenvordermann aus Kühbach an die Tische. Nach der 6:4-Niederlage in der Vorrunde gelang es jetzt, das Ergebnis umzudrehen. Bereits der 3:1-Doppelsieg von Bscheider/Koppold gegen Welzel/Donth war eine Überraschung. Danach kämpften sich die Aichacherinnen in jede Partie hinein und konnten taktisch trainierte Spielzüge gegen ebenfalls stark spielende Kühbacher im Spiel umsetzen. Spielerin des Tages war Annika Koppold, die alle ihre drei Einzelpartien gegen Jenny Donth, Isabell Bergmüller und Jasmin Welzel für sich entscheiden konnte. Ebenfalls einmal sehr gut spielte auch Tina Bscheider, die ebenfalls Jenny Donth und Jasmin Welzel bezwingen konnte, Isabell Bergmüller unterlag sie nur knapp in fünf Sätzen. Am Ende hieß es 6:4 für die Aichacherinnen, die mit dem Derbysieg nach Hause zurückkehren konnten. (bdra)

