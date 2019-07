vor 51 Min.

TSV kann nur mit Zuschauerzahl leben

Aindling verliert gegen Meitingen. Hollenbach gewinnt dank Burkhard

Aindling ist mit einer Niederlage, Hollenbach mit einem Sieg in die Saison gestartet.

Mit dem Zuschauerzuspruch (400) im ersten Heimspiel konnte der TSV Aindling gut leben. Mit dem Ergebnis (2:4) gegen den TSV Meitingen natürlich gar nicht. Es war nicht allein die Niederlage, die schmerzte. In der 90. Minute wurde Anton Schöttl nach einem Foul an Alexander Heider mit Rot vom Platz gestellt. Die Gäste von der anderen Lechseite traten so auf, wie man es von einem Team mit Landesliga-Ambitionen erwarten darf. Bezeichnend dafür war die Szene, die nach der Pause zu zwei Toren führten. Eine Flanke von Heider verwertete Denis Buja mit dem Kopf. Und dann bereitete Arthur Fichtner das vierte Gästetor vor, das Heider aus abseitsverdächtiger Position erzielte. Aindling hatte in der Anfangsphase Pech, als Hasret Inan nur einen Pfosten traf. Und als Andre Schäffner drauf und dran war, das Ergebnis freundlicher zu gestalten, rettete Torhüter Daniel Wagner mit den Fingerspitzen. (jeb)

TSV Aindling Bernhardt, Harjung, Woltmann, Michael Hildmann, Schöttl, Stoll, Tobias Hildmann (59. Knauer), Ettner (46. Schäffner), Inan (68. Danner), Modes, Radoki.

Tore 0:1 Buja (16.), 1:1 T. Hildmann (22.), 1:2 Schuster (26.), 1:3 Buja (49.), 1:4 Heider (64.), 2:4 Knauer (FE/88.) Zuschauer 400 Rote Karte Schöttl (ndling/90./Foul).

In Unterzahl hat der TSV Hollenbach gestern durch einen Hattrick von Christoph Burkhard in der zweiten Halbzeit einen 1:0-Rückstand in einen 3:1-Auswärtssieg in Holzkirchen im Ries umgewandelt. Völlig unnötig erhielt Jonas Ruisinger in der 42. Minute eine Rote Karte für sein hartes Foul im Mittelfeld an Michael Köhnlein. Der SVH ging in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1:0 durch Matthias Eichberger in Führung. Doch nach der Pause drehte Hollenbach mit kämpferischer Einstellung das Spiel. In der 70. Minute glichen die Gäste aus. Ein von Burkhard getretener Eckball kam zu diesem zurück und er schoss herrlich ins lange Eck. Zwei Minuten später traf Burkhard mit einem Freistoß aus 35 Metern. In der Nachspielzeit machte Burkhard dann seinen dritten Treffer per Foulelfmeter. (AN)

TSV Hollenbach Tinni, Ruisinger, Greifenegger, Stark (69. Pitsias), S. Ruisinger, Jakob (88. Burghart), Meyer, Witzenberger (46. S. Fischer), Burkhard, Mayr, J. Ruisinger

Tore 1:0 Eichberger (45.), 1:1 Burkhard (70.), 1:2 Burkhard (72.), 1:3 Burkhard (90.) Rot J. Ruisinger (42. Hollenbach) Gelb-Rot Zwickel (88./Holzkirchen) Zuschauer: 120

Themen Folgen