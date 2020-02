Taktik geht auf: Aichach hat am Ende leichtes Spiel

Plus Den Aichacher Korbjägern gelingt gegen Königsbrunn die erhoffte Revanche. Dabei setzt die Mannschaft die Taktik des TSV-Trainers Marius Stancu perfekt um.

Den Aichacher Bezirksliga-Basketballern ist die Revanche gegen die Netz 16 Baskets Königsbrunn geglückt. Im Hinspiel hatten die TSV-Korbjäger noch eine 71:89-Niederlage hinnehmen müssen. Im Heimspiel am Sonntagabend drehten sie den Spieß um und siegten mit 84:80. Trainer Marius Stancu war voll des Lobes für sein Team: „Alle haben stark und konzentriert gespielt. Es hat alles gepasst.“ Vermutlich habe man auch den Gegner mit dieser Leistung überrascht.

Mit dem Erfolg gelang den Aichachern im vierten Spiel des Jahres der dritte Sieg. Lediglich gegen Tabellenführer Leitershofen/ Stadtbergen III gab es vor gut einer Woche eine Niederlage, die aber aufgrund der guten Leistung der Aichacher bereits Hoffnung für die kommenden Spiele machte.

Der Gegner schwächt sich selbst

Doch obwohl die Aichacher gegen Königsbrunn in den ersten drei Vierteln gut mit hielten, gingen die Gäste beim 58:51 mit sieben Punkten Vorsprung ins letzte Viertel. In diesem drehten die TSV-Akteure dann noch einmal richtig auf und gewannen das Abschlussviertel mit elf Punkten Vorsprung (33:22), was ihnen den Sieg bescherte. Wie Trainer Stancu berichtet, ist mit diesem Spielverlauf die Aichacher Taktik voll aufgegangen. „Wir haben versucht, den Gegner möglichst oft zum Foulen zu zwingen, sodass er sich am Ende selbst schwächt.“ Und in der Tat waren zwei wichtige Königsbrunner Spieler im letzten Viertel nach dem jeweils fünften Foul zum Zuschauen verdammt. „Das hat uns das Spiel leichter gemacht, so konnten wir mehr Druck auf den Gegner aufbauen“, erklärt ein zufriedener Aichacher Coach. Alle Spieler hätten ihre Hausaufgaben gemacht und die besprochene Taktik bestens umgesetzt.

Zweimal Sonderlob vom Trainer

Personell war Aichach zwar gut besetzt, musste aber auf Center Anton Oksche verzichten, der beruflich verhindert war. Umso größer fiel das Lob für Center-Kollege Benedikt Herz aus, der hervorragend verteidigt und geblockt habe. Ein weiteres Sonderlob vom Trainer gab es für Philipp Kolb, der in der Schlussphase einen wichtigen Drei-Punkte-Wurf verwandelt hat. Doch auch auf alle anderen TSV-Akteure sei – wie bei allen bisherigen Auftritten in diesem Jahr – Verlass gewesen, so Stancu. Bester Werfer der Aichacher Mannschaft war Alex Eberlein mit 17 Punkten, gefolgt von Paul Klobe (15) und Henoch Nya-Ekombo (14).

Am Samstag steht das nächste Spiel an, wenn Aichach beim derzeitigen Tabellendritten TSV Nördlingen II gastiert. Hier dürften die Nördlinger auf Revanche sinnen, denn im Hinspiel in Aichach gingen sie mit 31:65 unter. Stancu will aber auf jeden Fall punkten.

TSV Aichach Eberlein (17), Klobe (15), Nya-Ekombo (14), Kolb (11), Herz (9), Klein (7), Stancu (7), Hofmann (2), Wintermeyer (2).