vor 48 Min.

Tandern lauert Lokalsport

Wulfertshausen steht kurz vor dem Aufstieg. Weilach sitzt im Nacken.

Auf die Zielgerade geht es in der A-Klasse Aichach. Der SV Wulfertshausen steht kurz vor der Rückkehr in die Kreisklasse.

Am Pfingstsamstag hat der Tabellenführer die zweite Garnitur des BC Rinnenthal zu Gast – kein angenehmer Gegner, der mit 37 Punkten auf den fünften Platz vorgerückt ist. Zuletzt siegte der BCR klar mit 4:0 gegen die SG Mauerbach. Auf einen Patzer der Oberen lauert der FC Tandern als Dritter im Bunde. „Die Weilacher nerven, die gewinnen alles“, zeigt sich Tanderns Coach Oliver Beck beeindruckt, wie konsequent Wulfertshausen und Weilach Woche für Woche siegen.

Der 40-Jährige ist aber mit dem bisher erreichten nicht unzufrieden. In seiner ersten Saison hat er seinem Team ein neues Spielsystem vermittelt. „Wir mussten erst zueinanderfinden, aber nun harmonieren die Abläufe schon prima“, lobt er die Entwicklung in seiner Mannschaft. Dass man bereits heuer soweit vorne mitmischt, bestätige ihm, dass im Team noch weiteres Potential steckt. Sollte es heuer nicht mehr klappen – „dazu ist Weilach einfach zu konstant“ – will man beim FCT in der neuen Saison die Spitzenplätze angreifen. Dennoch will er am Montag in Mauerbach die Serie fortsetzen. Zuletzt bestritt man die Spiele gegen Schiltberg (5:0), Hollenbach II (3:2), Rinnenthal II (2:1) und gegen Türkspor Aichach (6:0) erfolgreich. „Klar wird Mauerbach eine andere Hausnummer, aber wir sind auch stabil geworden.“ (r.r.)

