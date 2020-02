vor 54 Min.

Tarik Sarisakal ist neuer Sportlicher Leiter in Pipinsried

Auf diesem Bild war Tarik Sarisakal noch Trainer des SC Fürstenfeldbruck. Jetzt ist er Sportlicher Leiter in Pipinsried.

Am Sonntagabend bestätigt der Verein: Der 47-Jährige aus Markt Indersdorf folgt auf Roman Plesche. Mit Sarisakal will Pipinsried zurück zu seinen Wurzeln.

Von Evelin Grauer

Jetzt ist es offiziell: Tarik Sarisakal wird neuer Sportlicher Leiter beim Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried. Das bestätigte der Geschäftsführer der Fußball GmbH des FCP, Ulrich Bergmann, am Sonntagabend auf Anfrage. Mit Sarisakal wolle der Verein zurück zu seinen Wurzeln, sagte Bergmann. Sarisakal engagiere sich neben seinem Beruf in seiner Freizeit für Pipinsried. Der 47-Jährige wohnt nur etwa zehn Kilometer entfernt in Markt Indersdorf (Kreis Dachau).

Sarisakal war zuletzt Trainer in Schwabing

Dort hat er seine Trainerkarriere begonnen, bevor er den SC Fürstenfeldbruck (Landesliga), den TSV Jetzendorf und zuletzt den FC Schwabing (beide Bezirksliga) coachte. Sarisakal tritt sein Amt sofort an, da sein Vorgänger Roman Plesche den Verein, wie berichtet, bereits verlassen hat. Da auch die Trainer Fabian Hürzeler und Muriz Salemovic zum Saisonende beim FCP aufhören, soll als nächstes die Trainerfrage geklärt werden.

