vor 19 Min.

Teilnehmerrekord bei Radtourenfahrt des RSC Aichach Lokalsport

Bei der Radtourenfahrt des RSC Aichach hatten in diesem Jahr 530 Radler in die Pedale getreten – das ist ein neuer Teilnehmerrekord.

Bei der Radtourenfahrt im Wittelsbacher Land traten 530 Teilnehmer zwischen32 und 154 Kilometer in die Pedale. Auch Rad-Hingucker waren unterwegs.

Von Brigitte Glas

Die Radtourenfahrt im Wit-telsbacher Land kennt man im Landkreis. Traditionell im Frühsommer lädt der RSC Aichach zu fünf verschieden langen Radtouren. In den vergangenen Jahren waren immer um die 400 Radler gekom-men. Die Überraschung diesmal: Es meldeten sich 530 an – das ist ein neuer Teilnehmerrekord!

Ab sieben Uhr früh gab es beim Vorsitzenden und Organisator Reinhold Eigner die Startstempel. Wer 154 oder 125 Kilometer herunterspulen will, muss zu so früher Stunde los. Zunächst hatten sich nur Rennradler am Start am Aktivia Fitnesscenter in Ecknach eingefunden – fast nur Rennradler. Christian Bär war mit seinem Liegerad gekommen. Das sei bequemer, windschnittiger und damit schneller. In viereinhalb Stunden wollte er die längste Strecke schaffen. Vermutlich ist das nichts geworden, denn auf der ersten Verpflegungsstelle in Dasing hatte er Frank Jaschinski aus Puchheim, einen zweiten Liegeradfahrer getroffen. Ausführliches Fachsimpeln musste da natürlich sein. Die Minuten rannen dahin. Und dann kamen noch Ruth und Andreas Hollederer auf einem Liegeradtandem. Allerdings waren da Bär und Jaschinski längst weitergefahren. Auch ein Handbike wurde gesehen. Bei dieser Variation halten die Füße still, denn derartige Räder werden ausschließlich mit der Kraft der Arme vorangetrieben.

Insgesamt 170 ambitionierte Rennradler waren losgefahren, um ihre persönlichen Bestleistungen nach oben zu schrauben. Die anderen – „Normalradler“ – waren lediglich aus Spaß an der Freude dabei. Das gefiel Organisator Eigner besonders. Die Veranstaltung war ausdrücklich nicht als Radrennen gekennzeichnet, sondern für alle da. So kamen etwa 35 Familien mit Tourenrädern, Kindersitzen oder Fahrradanhängern. Der Jüngste, der selbst radelte, war gerade mal sieben Jahre alt.

Auch die Senioren um die 70 plus stellten dieses Mal eine Riesengruppe. Die meisten waren mit ihren E-Bikes gekommen. Diese waren auf der Radtourenfahrt im Wittelsbacher Land mindestens genauso willkommen. Denn Eigner sieht die E-Biker gerne: „Auf die Kilometeranzahl kommt es nicht an, Hauptsache man fährt.“ Wer sich die Strecke aus eigener Kraft nicht zutraut, bewege sich mit elektrischer Unterstützung trotzdem einige Stunden an der frischen Luft. „Zum Teilnehmerrekord haben sie erheblich beigetragen“, war sich Eigner sicher. 60 Mitglieder des RSC Aichach haben wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Der Vorsitzende kann sich auf seine Leute eben verlassen. Die Anmeldung abwickeln, Kontrollstempel abgeben, die Strecken ausschildern, danach die ganzen Wegweiser wieder einsammeln ist ein wesentlicher Teil des ehrenamtlichen Engagements. Auch die Streckenposten kamen aus dem RSC. Die Feuerwehr hatte diesmal frei. Natürlich mussten 530 Radler auch verpflegt werden. An drei Stellen, in Dasing, Aindling und Rettenbach, konnten sich hungrige und durstige Radler mit allerlei Leckereien und jeder Menge Getränke stärken. Auch das alles musste jemand einkaufen, zur Verpflegungsstelle fahren und herrichten. Eigner zog ein sehr positives Fazit: „Allen hat es gefallen und: Es ist nichts passiert.“

Themen Folgen