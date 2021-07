Der gelbe Filzball nimmt Fahrt auf

Die Saison bei den heimischen Spielern schreitet voran. Wenig zu holen gibt es am Spieltag für die Mannschaften des TSV Pöttmes. Leahader Teams auf Titelkurs

Aichach Nach einer 4:5-Heimniederlage gegen den TC Wemding schweben die Herren 1 in Abstiegsgefahr. Nachdem Markus May und Sebastian Kühnruß nicht zu Verfügung standen, musste auch noch Aichachs Nummer eins Julian Monzheimer wegen Knieproblemen zurückziehen. Maximilian Kühnruß, Patrick Hurler und Michael Bunk glichen zum 3:3 aus. Nur Florian Laske/Michael Bunk punkteten noch. Die Herren 2 verloren beim TC Meitingen mit 2:7. Tim Selig entschied das Spitzeneinzel für sich, Peter Ludl siegte ebenfalls. Ein 4:2-Erfolg gelang den Damen gegen die DJK Stotzard. Durch Iva Vlahinic, Karina Wagner und Anna Gulden führte man 3:1. Den vierten Punkt erkämpften Vlahinic/Wagner. In ihrem letzten Punktspiel gab es für die Damen 30 ein 1:5 beim FSV Inningen – am Ende steht Platz vier in der Bezirksliga. Trotz der 1:5-Niederlage gegen den TC Lechhausen haben die Herren 70/1 den Klassenerhalt in der Bezirksliga sicher. Winfrid Haselberger blieb auch im vierten Duell ungeschlagen. Einen 6:0-Sieg verbuchten die Junioren 18 beim TSV Leitershofen. Tim Selig, Lorenz Klytta, Fritz Clauss und Tilmann Braun blieben ohne Satzverlust. (rl)

Inchenhofen Die Bambini gaben gegen den TC Wittelsbach erstmals Punkte ab. Die Mädchen 15 mit Pauline Loder, Bettine Knauer, Elina Freier und Anne Seizmair siegten mit 6:0 gegen Langenmosen. Mit 4:2 gewannen die Junioren 18. Moritz Loder, Julian Müller sowie Moritz Loder/Pauline Loder und Müller/Jonas Baudrexl eroberten die Tabellenführung. Die Damen mit Julia Schubert, Anja Schoder, Maria Mair, Theresa Schoder und Julia Schrittenlocher verteidigten gegen den TSV Friedberg V mit 8:1 die Tabellenführung wie die Herren um Richard Frank, Roland Beck, Christian Schießl, Toni Schoder, Luca Schön, Tommi Mair mit 8:1 gegen die TeG Lechrain.

Motzenhofen Eine gute Leistung zeigten die Herren II des TCM gegen den noch ungeschlagenen SV Thierhaupten II. Am Ende stand dennoch eine 3:6-Niederlage. Simon Mika (6:4, 5:7, 10:3), Tim Reitmeir (6:1, 7:6) sowie Juraske/Ernhofer (7:6, 6:3) punkten.

Oberbernbach Die Herren kamen mit einem verdienten 4:2 Sieg vom TC Rennertshofen II zurück. Lukas Ullmann (6:3/7:5) und Peter Kneise (6:0/6:0) erkämpften sich die zwei Punkte für den SCO. Erhard David/Steffen Vogl gewannen ihren Punkt souverän mit (6:1/6:0). Lukas Ullmann/Peter Kneise machten den entscheidenden Punkt (7:6/6:3). Gegen den bisher unschlagbaren TC Westendorf verloren die Juniorinnen mit 1:5. Den Ehrenpunkt machte Celina Schmidberger (6:4/6:1) mit ihrem Einzelspiel. Die Bambini unterlagen der DJK Langenmosen mit 2:4. Amrei Plobner sowie Plobner/Vincent Hörmann holten die Punkte. (sts)

Stotzard Die Damen verloren beim TC Aichach mit 2:4. Sie entschieden neben zwei von den Aichachern kampflos aufgegebenen Spielen keine weiteren für sich. Gegen Tabellenführer TC Mering unterlagen die Damen 40 mit 1:8. Während Alexandra Braun nur knapp im Match-Tiebreak abgeben musste, siegte Birgit Braun. Mit 7:2 siegten die Herren gegen den TC Burgheim. Thomas Irrgang, Björn Kuntz, Lukas Geier und Stefan Bieringer waren erfolgreich. Alle Doppel gingen an die DJK. Die Herren 40 spielten 3:3 gegen den TSV Klosterlechfeld. Norbert Schessl und Andreas Ivenz punkteten sowie Schessl/Peter Grabmann. (hose)

Pöttmes Bei GW München konnte sich lediglich Markus Braun bei den Herren 30 durchsetzen (6:3/6:3). Die Herren 1 verloren mit 2:7 beim TC Dillingen. Nur Friedrich Stanner gewann. Nach vier gewonnenen Einzeln gegen den TC Wittelsbach (Mögn 6:3/7:6; Both 6:1/6:1; Meyr 6:1/5:7/14:12; Thomay R. 6:1/6:1; Fischer und Brander verloren) fehlte den Herren 2 noch ein Doppel. Both/Schlaegel B. holten den Sieg (5:4). Die Herren 3 hatten den SV Unterschneitbach zu Gast. Im Einzel konnten sich Mitterhuber und Hammerl durchsetzen. Krämer und Stich stellten den 3:6-Endstand her. Die Damen 1 kassierten beim TC Meitingen eine herbe Niederlage. Den Ehrenpunkt holten Schmidt/Bihlmeir (4:6, 6:1,10:1). (AZ)

Unterschneitbach Die Herren gewannen mit 6:3 beim TSV Pöttmes III. Peter Gammel, Tim Rauscher, Mario Rachner und Andre Rachner brachten den SVU in Front. Gammel/M.Rachner und Rauscher/A.Rachner brachten den Sieg in trockene Tücher. Eine 4:5- Niederlage gab es für die Damen gegen den TSV Welden II. Lena Näßl und Marina Kienmoser punkteten. Die Doppelerfolge von Näßl/Hannah Koppold (6:3/5:7/10:8) und Kienmoser/N.Bergmüller nutzten nichts mehr. Ihren ersten Erfolg verbuchten die Junioren 18 gegen die SpVgg Riedlingen. Beim 4:2 waren Florian Huber (6:4/3:6/10:4), Henri Jakob (6:4/6:4) und Nico Thoma (7:5/6:3) siegreich. Den Sieg sicherten Huber/Jakob. (jgs)

Wittelsbach Gegen den TSV Inchenhofen siegten die Bambini mit 6:0. Beim TC Frauenstetten gab es eine 1:5-Niederlage. Die Junioren 18 besiegten Klingen mit 4:2. Gegen den SV Gessertshausen punkteten die Damen 50 nur durch Marlies Rentsch. Die Herren 60 traten beim TC Nordendorf an, den Ehrenpunkt erzielte Hubert Kreutmayr. Mit 3:6 unterlagen die Herren 40 gegen den TV Hörzhausen. Peter Thurner und Thomas Schlötzer sowie Schlötzer/Michael Kreutmayr punkteten. Mit einer 4:5-Niederlage kamen die Herren vom TSV Pöttmes II zurück. Benedikt Eigner und Volker Schreier siegten, ebenso Eigner/Benjamin Haas sowie Schreier/ Stefan Schmach. (AZ)