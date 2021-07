TC Aichach kann den Bann nicht brechen

TCA-Bezirksklassenteam verliert erneut in Nördlingen. Pöttmeser Damen gegen Rain am Lech chancenlos

In Nördlingen zu gewinnen, war schon früher für den TC Aichach nahezu unmöglich und genauso erging es den aktuellen Herren I, die in der Bezirksklasse 2 eine nicht unerwartete 3:6-Niederlage kassierten. Für die beiden Aichacher Punkte im Einzel sorgten Maximilian und Sebastian Kühnruß. Das Doppel Florian Laske/Sebastian Kühnruß holte den dritten Zähler für die Paarstädter. Mit Personalproblemen hatten die Herren 2 in der Kreisklasse 2 gegen den TC Marxheim zu kämpfen. Am Ende stand es 0:9. Die Damen waren in der Kreisklasse 3 in Klingen zu Gast und gewannen 5:1: Sibylle Storr, Iva Vlahinic, Karina Wagner; Ute Maiterth/Waltraud Davideit, Iva Vlahinic/Karina Wagner. (rl)

Stotzard Die Damen siegten im Heimspiel gegen den TSV 1871 Augsburg mit 5:1. Nach Einzelsiegen durch Maria Hosemann, Brigitte Mezger und Angelika Bieringer gingen beide Doppel mit Hosemann/Sirin Güngör-Dickmans und Mezger/Julia Lintner an die DJK Stotzard. Die Herren unterlagen dem TSV Inchenhofen mit 2:7. Nach Einzelsiegen von Norbert Schessl und Florian Schessl gab es keine weiteren Punkte für die DJK. Weiterhin spielten Björn Kuntz, Stefan Bieringer, Mathias Möschl, Daniel Bielohlawek. Das Doppel Schessl/Grabmann verlor knapp im Match-Tiebreak.

Die Juniorinnen 18 des TSV Kühbach waren zu Gast beim TeG Lechrain. Im Einzel konnten Jasmin Seiler und Ida Rössig die Matches für sich entscheiden. Auch die Doppel Laura Clauß/Lena Ilaz und Jasmin Seiler/Ida Rössig waren erfolgreich und konnten mit einem verdienten 4:2-Sieg nach Hause reisen. (AN)

Mit 8:1 konnten die Herren gegen die TeG Lechrain II bereits den dritten Sieg einfahren. Peter Gammel, Tom Wagner, Tim Rauscher, Andre Rachner, Ralf Schramm und Thomas Baier gewannen alle Einzel. Gammel/Schramm, Mario Rachner/Baier punkteten in den Doppeln, Rauscher/A. Rachner unterlagen knapp (4:6/6:3/8:10). Mit 6:3 siegten die Damen bei der SpVgg Riedlingen. Andrea Engels, Maria-Elisabeth Pfaffenzeller, Sarah Mayer und Marina Kienmoser sorgten für einen 4:2-Vorsprung nach den Einzeln. Engels/Pfaffenzeller und Mayer/Leonie Bergmüller (5:7/6:1/10:3) brachten den Sieg nach Hause. Erneut ohne Erfolg waren die Junioren 18 beim 1:5 gegen den TSV Leitershofen. Den Ehrenpunkt holte Jona Wolf. (jgs)

Einen unglücklichen Sonntag erwischten die TCM-Herren I in ihrem Auswärtsspiel in Schwabmünchen. Mit einem 4:2-Rückstand beendete der TCM die Einzel, nachdem nur Jonas Mika und Matthias Weiss Punkte holen konnten. Stefan Weichselbaumer, Jonas Lidl sowie Dominik Pitschi verloren ihre Matches haarscharf. Im Doppel konnte sich das Doppel Pitschi/Mika mit 6:4, 5:7, 11:9 durchsetzen, während Weiss/Schöller sowie Weichselbaumer/Lidl das Nachsehen hatten. Endstand: 3:6. Besser lief es bei der zweiten Herrenmannschaft im Heimspiel gegen den TSV Pöttmes III. Mit einer ungeschlagenen Einzelrunde und einem Zwischenstand von 6:0 war der Sieg früh klar. Am Ende stand ein verdienter 8:1-Heimsieg. (AN)

Die Herren des TCW hatten gegen die TeG Lechrain mit 3:6 das Nachsehen. Die Punkte für den TCW erzielten Benedikt Eigner und Mario Lasnig im Einzel und Peter Thurner mit Daniel Lasnig im Doppel. Die Junioren 18 kamen mit einer deutlichen 0:6-Niederlage von der TeG Neuburg/Donau zurück. (AN)

Eine deutliche 8:1-Niederlage gab es für die erste Herrenmannschaft gegen den TC Schießgraben Augsburg III. Lediglich das Doppel Meyer/Netik gewann. Knapper ging es bei den Herren 2 gegen den TC Meitingen aus. Durch Siege von Both und Tomay und Niederlagen von Steinbichler, Fischer, Klimes und Meyr, stand es nach den Einzeln 2:4. Anschließend konnten nur zwei Doppel gewonnen werden. Am Ende stand es 4:5. Eine deutliche Niederlage mussten die Damen des TSV gegen den TC Rot-Weiß Rain am Lech einstecken. Bitter: Insgesamt vier Match-Tiebreaks gingen verloren. Den einzigen Punkt erspielte sich Schmidmair. Am Ende stand es damit 1:8. (AN)

Die Herren verloren erstmals in dieser Saison ein Spiel gegen die TeG Neuburg/Donau II mit 1:5. Den Ehrenpunkt machten David Erhard und Lukas Ullmann mit einem spannenden Doppel im Match-Tiebreak mit (6:4/6:7/10:5). Gegen den gut aufgestellten TC Kühlenthal mussten sich die Juniorinnen Sandra Wächter, Celina Schmidberger, Paula Stegmayer und Victoria Stöckl mit 0:6 geschlagen geben. Bei ihrem Heimspiel verloren die Knaben gegen die SpVgg Riedlingen mit 2:4. Marcella Schmidberger (6:1/6:0) und Joshua Schäfer (6:3/6:3) konnten im Einzel die beiden Punkte erzielen. Die Bambinis verloren ebenso gegen den starken TSV Inchenhofen mit 0:6 (sts)