Von Kantersieg bis Herzschlagfinale

Die heimischen Vereine haben höchst unterschiedliche Spieltage hinter sich. Während der TC Aichach gegen Schrobenhausen verliert, schlägt Inchenhofen Unterschneitbach deutlich

TC Aichach

Die erwartet schwierige Aufgabe stellte sich der 1. Herrenmannschaft in der Bezirksklasse 2 beim TC Schrobenhausen. Die Spargelstädter dominierten trotz starker Gegenwehr die Einzel von Julian Monzheimer, Markus May, Florian Laske und Maxi Kühnruß. Patrick Hurler und Sebastian Kühnruß gewannen ihre Matches in zwei Sätzen. Alle Doppel zum 2:7-Endresultat gingen an den TCS. Chancenlos waren die Herren II in der Kreisklasse 2 bei der SpVgg Riedlingen. Leonhard Predasch, Andreas Tischner, David Käuferle, Fritz Clauss, Tilman Braun und Peter Ludl mussten alle Einzel und Doppel in jeweils zwei Sätzen abgeben.

Den zweiten Sieg holten sich die Damen I in der Kreisklasse 3 gegen die SG Mauerbach II. Katrin Storr, Iva Vlahinic und Anna Gulden sorgten für drei Einzelsiege. Pech hatte Daniela Reichhold, die bereits beim 1:1 im ersten Satz nach einer schweren Sprunggelenksverletzung aufgeben musste. Ute Maiterth/Iva Vlahinic sicherten ihrem Team den vierten Punkt zum Matchgewinn. Auch die Damen 30 konnten sich über ihren 5:1-Premierenerfolg in der Bezirksliga gegen die MGG-SG Augsburg freuen. Eine starke Vorstellung boten die Herren 50 in der Bezirksklasse 2 beim TC Wemding. Am Ende hieß es 8:1 für Aichach. (rl)

TSV Inchenhofen

In ihrem ersten Punktspiel auf heimischem Platz waren die Herren gegen den SV Unterschneitbach erfolgreich. Christoph Freier, Richard Frank, Roland Beck, Christian Schießl, Luca Schön, Tommi Mair und Toni Schoder (Doppel für Schießl) siegten souverän mit 9:0.

Die Damen I mit Julia Schubert, Caro Strobl, Anja Schoder, Maria Mair, Julia Schrittenlocher, Sandra Mühlpointner und Theresa Schoder (Doppel für Strobl) ließen beim TSG Stadtbergen nichts anbrennen und gewannen 9:0. Keine Chance hatten dagegen die Damen II gegen den TC Meitingen II (0:6). (wf-)

SV Unterschneitbach

Erfolgreicher als die Herren gegen Inchenhofen (siehe oben) waren die Herren 30. Sie gewannen auch ihr zweites Spiel gegen den TSV Klosterlechfeld mit 9:0. Markus Kreutmayr, Julian Monzheimer, Martin Wagner, Holger Schramm, Peter Gammel und Thomas Meyer gestalteten ihre Einzel erfolgreich. Auch die Doppel Kreutmayr/Monzheimer, H.Schramm/Meyer und Gammel/R. Schramm siegten.

Die Damen schlugen den TC Ehekirchen mit 5:4. Andrea Engels, Maria-Elisabeth Pfaffenzeller, Marina Kienmoser und Leonie Bergmüller gewannen ihre Einzel. Den knappen Sieg sicherte das Doppel Engels/Pfaffenzeller. (jgs)

TC Motzenhofen

Im ersten Saison-Heimspiel hatten die Herren den TC Augsburg-Siebentisch IV zu Gast. Tobias Schneider musste sein Einzel aufgrund einer Verletzung frühzeitig aufgeben und sowohl Matthias Lesti wie auch Jonas Schöller konnten sich nicht durchsetzen. Dennoch erspielte sich der TCM durch Siege von Dominik Pitschi, Matthias Weiß und Jonas Mika einen 3:3-Zwischenstand. Die Doppelspiele gestalteten dann Lesti/Weiß, Pitschi/Mika und Weichselbaumer/Schöller siegreich. So stand am Ende ein verdienter 6:3-Heimsieg.

Einen Rückschlag mussten die Herren II einstecken. Zu Gast beim TC Burgheim stand man nach den Niederlagen durch Julian Juraske, Maximilian Golling, Martin Lang und Martin Happacher mit dem Rücken zur Wand. Andreas Fehrer und Tim Reitmeir sowie die Doppel Golling/Lang und Happacher/Reitmeir erkämpften sich das 4:4, doch im letzten Doppel bewies der TC Burgheim die besseren Nerven und setzte sich gegen Juraske/Fehrer durch. Endstand: 4:5. (AZ)

SC Oberbernbach

Die Herren hatten einen guten Start in die Saison. Nach dem 3:3 zum Auftakt gegen die DJK Langenmosen II feierten sie am vergangenen Wochenende einen klaren 4:2-Erfolg gegen den TC Rot-Weiß Gersthofen IV. Nach zwei gewonnenen Einzeln von Lukas Ullmann und Ralf Reichart entschieden die beiden Doppel Lukas Ullmann/Steffen Vogl und Norbert Weiß/Florian Schmidberger das Aufeinandertreffen. (sts)

TC Wittelsbach

Eine Niederlage gab es für die Herren gegen das Team Airbus HC SG Donauwörth. Beim 2:7 erzielten Benedikt Eigner und Volker Schreier in den Einzeln die Punkte für den TC Wittelsbach. Die Herren 40 mussten eine knappe 4:5-Heimniederlage gegen den TC Buchdorf einstecken. Die Siege holten Peter Thurner und Thomas Schlötzer (Einzel) sowie die Doppel Reinhold Eigner/Thomas Kugler und Thomas Nagel/Thomas Schlötzer. Mit einem sehr deutlichen 0:6 für die Gäste der TeG Neuburg/Donau mussten sich die Herren 60 bei ihrem Saisoneinstieg geschlagen geben. Mit einer 4:2-Niederlage im Gepäck kamen die Damen 50 vom SV Gessertshausen zurück.

TSV Kühbach

Die Herren-40-Mannschaft des TSV Kühbach hatte ihr erstes Auftaktspiel gegen Buttenwiesen. Bei schweißtreibenden Temperaturen behielten die Kühbacher einen kühlen Kopf und gewannen das Heimspiel mit 7:2. Im Einsatz waren Tim Wedemeyer, Martin Haberl, Robert Grund, Jeff Rahimic, Josef Sagstetter, Bernd Stimpfle, Jürgen Erhard und Günter Welzel. Aufgrund einer Verletzung konnte Tim Wedemeyer nicht mehr zum Doppel antreten. Nach diesem Schreckmoment fingen sich die Kühbacher jedoch wieder und holten sich drei Doppelsiege. Damit schaffte die Mannschaft den Sprung auf Platz zwei in der Kreisklasse 1. (AZ)