Zwischen Klassenerhalt und Tabellenspitze

Die ersten Entscheidungen bei den heimischen Vereinen sind gefallen. Einige Teams kämpfen noch

Aichach Einen 6:3-Sieg feierten die Herren in der Bezirksklasse 2 gegen die TeG Lech-Schmuttertal. Zweisatzsiege verbuchten Tom May, Maxi Kühnruß und Michael Bunk. Einen Krimi lieferte Patrick Hurler ab, der sein Match mit 13:11 im Match-Tiebreak für sich entschied. Die Aichacher gewannen noch die Doppel Tom May/Patrick Hurler und Michael Bunk/Maxi Kühnruß. Den ersten Sieg in der Kreisklasse 2 erkämpften sich die Herren II gegen Donauwörth. Tim Selig, Leonhard Predasch, Fritz Clauss und Rafael Konrad gewann ihre Einzel. In den Doppeln ließen Predasch/Valentin Maiterth und Selig/Clauss nichts mehr anbrennen. Ein glückliches 3:3 erreichten die Damen in der Kreisklasse 3 beim TSV Sielenbach. Nur Anna Gulden war erfolgreich. Ute Maiterh/Iva Vlahinic und Karina Wagner/Gulden sicherten den Punkt. Die Herren 50 sicherten sich die Vizemeisterschaft in der Bezirksklasse 2 mit einem 8:1-Kantersieg gegen den TC Kissing. Bernd Burkhart, Michael Kühnruß, Reini Brosi und Peter Ludl sowie Thomas Schmucker brachten den TCA in Führung. Alle drei Doppel, in denen noch Rudi Ostermayr und Ben Pepito zum Einsatz kamen, gingen an Aichach. Den Klassenerhalt in der Bezirksliga machten die Herren 70/I gegen die TeG Neuburg perfekt. Winfrid Haselberger hielt sein Team im Spiel. In den Doppeln glichen Helmut Burghart/Federicco von Beck-Peccoz und Günther Alphei/ Haselberger zum 3:3 aus. Die Herren 70/II kassierten beim TC Mering eine 1:5-Niederlage. Den Ehrenpunkt holten Peter Hermannstädter/Josef Huber. Das Midcourt U10 spielte gegen den TSV Pöttmes 6:6. Ihren ersten Sieg mit 13:8 fuhren die Bambini U9 gegen den TC Schießgraben Augsburg II ein. (rl)

Kühbach In Klingen siegte die U9-Mannschaft mit 13:8 und ist derzeit Tabellenerster.

Motzenhofen Eine 4:5-Niederlage kassierten die Damen im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TC Friedberg II. Nach den Siegen von Sandra Schäffer (6:2, 6:1) und Rebecca Pfister (6:0, 6:3) stand es vor den Doppeln 2:3. Nach den klaren Siegen von Fehrer/Danziger (6:3, 6:2) und Pfleger/Schäffer (6:3, 6:0) entschied sich alles im letzten Doppel. Hier bewiesen die Gäste die besseren Nerven und gewannen gegen Fischer/Pfister mit 6:2, 6:4. Klarere Verhältnisse herrschten derweil beim SV Unterschneitbach II, wo die Herren II des TCM mit 1:8 verloren. Der Ehrenpunkt resultierte aus der Aufgabe eines Unterschneitbacher Doppels.

Oberbernbach Die Herren spielten gegen die WF Klingen 3:3. Nach zwei Siegen im Match-Tiebreak von Lukas Ullmann (6:1/4:6/10:2) und Norbert Weiss (6:2/2:6/10:7) sowie einer verletzungsbedingten Aufgabe des Gegners von Erhard David ging es mit 3:1 in die Doppel. Beide Doppel gingen verloren. Die Knaben unterlagen bei der TeG Neuburg/Donau. Sie verloren alle Spiele mit 0:6.

Stotzard Die Damen erzielten beim TC Meitingen ein 3:3. Jenny Braun und Julia Lintner punkteten im Einzel. Das Doppel mit Braun/Hosemann ging an die DJK. Die Damen 40 siegten gegen den TC Gersthofen mit 7:2. Ihr Einzel konnten Birgit Braun, Kathrin Sauer und Karin Reich für sich entscheiden, zwei weitere Einzelpunkte sowie ein Doppel gingen an die DJK, nachdem die Gegner aufgegeben hatten. B. Braun/Alexandra Braun und Brigitte Obeser/Reich machten den Sieg klar. Die Herren siegten gegen die TeG Lechrain II mit 7:2. Florian Schessl, Thomas Irrgang, Stefan Bieringer und Patrick Vogel waren im Einzel erfolgreich. Alle Doppel mit Schessl/Emilio Irrgang, T. Irrgang/Bieringer und Mathias Möschl/Vogel gingen an die DJK. 3:3 spielten die Herren 40 beim TC Klingsmoos. Nach Einzelsiegen durch Björn Kuntz und Günter Braun, wurden beide Doppel im Match-Tiebreak entschieden. Während Andreas Ivenz/Braun das Nachsehen hatten, siegten Kuntz/Mathias Möschl mit 16:14. (hose)

Unterschneitbach Einen Sieg verbuchten die Herren beim 8:1 gegen den TC Motzenhofen II. Nach Erfolgen von Martin Wagner, Peter Gammel, Mario Rachner (10:3 im dritten Satz), Andre Rachner, Ralf Schramm und Lukas Baier war bereits nach den Einzeln alles klar. In den Doppeln punkteten Gammel/Schramm (6:4/6:7/10:8) und die Rachner-Brüder. Mit einem 6:3-Erfolg gegen den TSV Offingen festigten die Herren 30 den dritten Tabellenplatz. Markus Kreutmayr, Martin Wagner, Peter Gammel, Tom Wagner und Ulrich Schmidt (3:6/7:6/10:7) sorgten für eine beruhigende Führung. In den Doppeln gelang durch Kreutmayr/Schmidt nur noch ein Sieg. Auch das Spiel beim Tabellennachbarn TC Günzburg ging für die Knaben 15 mit 0:6 verloren. (jgs)

Wittelsbach Einen 8:4-Sieg feierte das U10 Midcourt-Team des TCW gegen die TeG Lech-Schmuttertal. Die Bambini 12 gewannen mit 6:0 beim TSV Inchenhofen. Auch im abschließenden Heimspiel verloren die Damen 50 mit 2:4. Lediglich Marlies Rentsch und Brigitte Habermann konnten punkten. Endlich in starker Besetzung angetreten, reichte es für die Herren 60 gleich zu einem Punktgewinn gegen den TC Schrobenhausen II. Die Punktelieferanten beim 3:3 für den TCW waren Horst Schiffmann und Claus Dinauer sowie das Doppel Dinauer/Hubert Kreutmayr. Eine deutliche 1:8-Niederlage gab es für die Herren bei der SpVgg Riedlingen. Benedikt Eigner holte den Ehrenpunkt. (AZ)