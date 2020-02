17:15 Uhr

Testspiele: FC Affing bangt um Torjäger Max Schacherl

Der FC Affing unterliegt Viktoria Augsburg mit 1:4. Vielmehr als die schwache Leistung in Hälfte zwei ärgert Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh eine Verletzung.

Am Wochenende stand für viele Teams der erste Härtetest mit einem Testspiel auf dem Programm. Mit dabei waren auch die fünf Bezirksligisten aus dem Landkreisnorden.

Türk Königsbr. – Hollenbach 0:3

Einen Achtungserfolg feierte das Team von Noch-Trainer Christian Adrianowytsch beim ambitionierten Süd-Bezirksligisten Türkgücü Königsbrunn. Am Ende hieß es 3:0 für die Hollenbacher, wobei der Gegner nur mit elf Mann angereist war. Ein Doppelschlag nach der Pause durch Patrick Högg und Dominik Stark brachte die Elf aus dem Krebsbachtal auf die Siegerstraße. (AN)

Tore 0:1 Ruisinger (18.), 0:2 Högg (53.), 0:3 Stark (61.)

Kissinger SC – VfL Ecknach 2:1

Es war ein guter Test, den der KSC mit etwas Glück und einem in der Schlussphase prächtig haltenden Torsteher Niklas Köchl für sich entscheiden konnte. Über weite Strecken hatte Ecknach, das bereits das zweite Testspiel absolvierte, das Heft in der Hand, Kissing spielte aber deutlich effektiver. Kurz vor Schluss erzielte Ex-KSC-Trainer Daniel Framberger nur noch den Anschlusstreffer. (rgw)

Tore 1:0 Lachner (9.), 2:0 Knoll (18.), 2:1 Framberger (81.)

TSV Aindling - TSV Ziemetshausen 2:2

Unentschieden hieß es auf dem FCA-Gelände gegen den Kreisligisten. Beide Tore für Aindling erzielte Andreas Kratzer. Es fehlten dabei Andre Schäffner, Mehmet Aktürk und Lukas Wiedholz. (AN)

FC Affing - Viktoria Augsburg 1:4

Eine zu hohe Niederlage kassierte der FCA in seinem ersten Testspiel gegen den Süd-Bezirksligisten auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen. Der FCA war in Halbzeit eins das bessere Team. Nach einem Konter über Maximilian Lipp, bereitete Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh mustergültig vor für Torjäger Max Schacherl. Nach vielen Wechseln in der Pause war der Spielfluss der Affinger im zweiten Durchgang dahin. „Wir haben aber auch eine schlechte zweite Halbzeit gespielt“, gibt Al-Jajeh zu. Mehr als über das Ergebnis ärgert er sich aber über die Verletzung von Schacherl. Der Stürmer verletzte sich kurz vor der Pause bei einem Zweikampf am Knie und blieb längere Zeit am Boden liegen. „Wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber es sah nicht gut aus. Sein Ausfall wäre sehr bitter.“Auch Florian Süß musste mit einer Knieverletzung vorzeitig raus. Beim Mittelfeldspieler sah es aber nicht ganz so schlimm aus. (sry-)

Tore 1:0 Schacherl (19.), 1:1 Bitter (36.), 1:2 Cekici (57.), 1:3 Bitter (62.), 1:4 Ilinkovic (77.)

VfB Eichstätt - BC Adelzhausen 7:1

Beim Regionalligisten zeigte der BC Adelzhausen eine sehr gute Vorstellung, auch wenn ab Mitte der zweiten Halbzeit die Kräfte nachließen und so noch eine deutliche 1:7 Niederlage zustande kam. (jüd-)

Tore 0:1 Müller (10.), 1:1 Kryeziu (19.), 2:1 Klügel (22.), 3:1 Usta (63.), 4:1 Lamprecht (69.), 5:1 Usta (72.) 6:1, 7:1 Eberle (75., 81.)

