12.05.2018

Teuber führt Weltcup an Lokalsport

Paracycling: Odelzhausener siegt

Nach Zeitfahrsiegen bei der bayerischen Meisterschaft und bei einem Europacup in Italien stand für Rennfahrer Michael Teuber beim Saisonauftakt des Weltcups in Ostende (Belgien) das bislang längste Einzelzeitfahren über 27,8 Kilometer auf dem Programm: Den Kurs am Atlantik musste der Odelzhausener drei Mal durchqueren.

Teuber gewann in 42:04 Minuten mit einem Schnitt von 39,7 km/h. Zweiter wurde Teamkollege Erich Winkler aus Landshut mit 1:25 Minuten Rückstand, Billy Lister aus den USA komplettierte das Podium.

Im Straßenrennen über 64 Kilometer bildete sich nach anfänglicher Selektion eine Spitzengruppe von sieben Fahrern. Im Zielsprint platzierte sich Teuber auf Rang vier. Im Gesamtweltcup konnte sich Teuber so die Führung knapp sichern. „Meine Saisonvorbereitung lief nach Plan und ich konnte eine Top-Leistung abrufen.“ (AN)

