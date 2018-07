19:26 Uhr

Teuber siegt bei WM-Generalprobe Lokalsport

Paracycler aus Odelzhausen siegt beim Weltcup in Emmen im Einzelzeitfahren.

Bei der zweiten Station des Paracycling Weltcups in Emmen (Niederlande) gewann der Odelzhausener Michael Teuber das Einzelzeitfahren und bestätigt seine Favoritenstellung für die Weltmeisterschaft.

Zwischen zwei WM-Vorbereitungstrainingslagern in den Hochlagen von Livigno (Italien) und St. Moritz (Schweiz) stand für den fünfmaligen Paralympicssieger der zweite Weltcup der Saison auf dem Programm. Vier Wochen vor der Weltmeisterschaft galt der Weltcup als Formtest und Generalprobe für den Saisonhöhepunkt. Allerdings fehlten mit dem Vizeweltmeister Ross Wilson aus Kanada und dem mehrfachen Bahn-Paralympicssieger Zangyu Li aus China zwei der stärksten Konkurrenten um den WM-Titel.

Teuber fuhr nur seine Spezialdisziplin, das Einzelzeitfahren. Das flache Straßenrennen sagte er ab. Ein weitgehend flacher, acht Kilometer langer Kurs war beim Zeitfahren zwei Mal zu durchfahren. Als amtierender Weltmeister ging Teuber als letzter auf den Kurs und bewältigte ihn in einer Zeit von 22:48 Minuten, das entspricht einem Schnitt von rund 42 Stundenkilometern. Mit dieser Zeit distanzierte er den US-Amerikaner Billy Lister um 37 Sekunden.

Dritter wurde Teubers Teamkollege vom BSV München Erich Winkler mit weiteren 30 Sekunden Rückstand. „Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden. Meine Form ist vier Wochen vor der WM schon sehr gut, das erste Höhentrainingslager hat gut angeschlagen. In den nächsten Wochen werde ich im zweiten Trainingslager in der Höhe von St. Moritz in der Schweiz weiter an meiner Form arbeiten und bin sehr zuversichtlich, zur WM in Top-Form antreten zu können. Mein Ziel ist die Titelverteidigung im Zeitfahren“, so Teuber.

Die Straßen-Weltmeisterschaften im Paracycling finden vom 3. bis 5. August im italienischen Maniago statt. Für Michael Teuber, der seit 1998 Weltmeisterschaften bestreitet, sind es bereits die zwölften internationalen Titelkämpfe auf der Straße. Sollte Teuber den Zeitfahr-WM-Titel von 2017 verteidigen können, wäre es sein zwanzigster WM-Titel im Paracycling. (AN)

