Aichach souverän

Erstes Männerteam gewinnt Kellerduell in Landesliga deutlich

Licht und Schatten wechselten sich bei Aichachs Tischtennisherren ab. Während die Erste einen überzeugenden Kantersieg landete, unterlagen sowohl die Zweite als auch Dritte.

Groß war die Anspannung in Aichachs Landesliga-Team, empfing man mit der Zweiten Mannschaft des Post SV Augsburg einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Angesichts der Tabellensituation stellten sich die Paarstädter auf eine knappe Partie auf Augenhöhe ein. Umso größer war das Erstaunen, als das Endresultat 9:0 zugunsten Aichach hieß. Die Aichacher profitierten davon, dass ihre Gegner mit mehreren Ersatzspielern antraten, während man selbst in Bestbesetzung aufschlug. Bereits in den Doppeln gewannen Christopher Bedenk/Matthias Löw, Willi Schablas/Hermann Wittmann und Daniel Konrad/Pablo Löw jeweils deutlich. Auch in den folgenden Einzeln blieben die Aichacher Männer spielbestimmend und gewannen sämtliche Spiele. Mit diesem Erfolg konnte Aichach wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln und weist mit 6:6 Punkten derzeit ein ausgeglichenes Punktekonto auf, wobei die Abstände eng sind. Eine schwierige Aufgabe wartet auf die Aichacher am Freitag, wenn ab 20 Uhr mit der TSG Hochzoll der Tabellenführer in die Paarstadt kommt.

Die zweite Saisonniederlage kassierte dagegen Aichachs Zweite Mannschaft in der Bezirksklasse A. Gegen den SV Ottmarshausen musste sich Aichach mit 5:9 geschlagen geben. Bereits nach den Doppeln lief man einem Rückstand hinterher, da lediglich Christian Berger/ Günther Alphei gewannen, während Eric Thümmler/Alexander Lingenfelser und Rafael Konrad/Markus Lingenfelser unterlagen. Da im ersten Einzeldurchgang lediglich Thümmler und Konrad gewannen, vergrößerte sich der Rückstand. In der Folge punkteten trotz einiger knapper Spiele alleine noch Berger und Konrad, sodass das Endresultat feststand.

Nur mit fünf Spielern trat Aichachs Dritte Tischtennismannschaft gegen den TC Obergriesbach in der Bezirksklasse B an und unterlag mit 4:9. Die Punkte für Aichach holten Matthias Ostermair/Lucas Held, Raimund Piegsa, Held und Harald Räder. (chrb)