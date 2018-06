00:04 Uhr

Tischtennisküken vorn Lokalsport

Abstimmung läuft bis Donnerstag

Endspurt bei der Wahl zum AN-Sportler des Monats Mai. Noch bis Donnerstagmittag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben. Zur Wahl stehen Fußballspielerin Joana Müller (TSV Sielenbach), Tischtennisspielerin Celina Stadlmair (TSV Kühbach) und Auflageschütze Hans-Peter Hoch (Kühbach-Paar). Sie haben es in der Hand, indem Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

Am Montagabend lag die elfjährige Tischtennisspielerin in der Gesamtwertung der drei gleichberechtigten Abstimmungskanäle mit 80 Prozent vorne. Es folgen Torjägerin Müller (20 Prozent) und Schütze Hoch. Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist nichts entschieden. Celina liegt bei der Abstimmung per Telefon und SMS vorn. Joana Müller bekommt viele Stimmen auf der Internetseite. (AN)

