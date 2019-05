vor 16 Min.

Todesfall: FC Igenhausen trauert um Fußballer Patrick Nuspl

Verein und Spieler des FC Igenhausen stehen unter Schock. Am Freitag vor einer Woche starb Patrick Nuspl überraschend an einer Krankheit.

Schockstarre beim FC Igenhausen. Am Freitag vor einer Woche verstarb Patrick Nuspl, Jugendleiter und spielender Co-Trainer beim FCI, überraschend an einer Krankheit. Verein und Spieler trauern um den 26-Jährigen. Die Fußballspiele der Ersten und Zweiten Mannschaft vergangene Woche wurden umgehend abgesagt. Die Freude über den Aufstieg in die A-Klasse ist deshalb beim FCI schnell verflogen. „Da wird Fußball ganz schnell, ganz unwichtig. Wir können es immer noch nicht fassen. Er war so ein netter Mensch, allen gegenüber immer freundlich und offen“, so Trainer Eugenio Paci über den plötzlichen Tod des Igenhausener Eigengewächs.

Patrick Nuspl: Trauerfeier am Dienstag in Igenhausen

Die Aufstiegs-Shirts bleiben deshalb vorerst eingepackt. Am Dienstag werden Mannschaft und Verein bei der Trauerfeier Abschied von Nuspl nehmen. Am Sonntag wird gespielt. Paci: „Patrick hätte es so gewollt. Wir haben die Jungs gefragt und uns gemeinsam entschieden, zu spielen. Patrick wäre der erste gewesen, der gesagt hätte, es muss weiter gehen.“ (sry-)

