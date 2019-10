vor 36 Min.

Topschützen-Zweikampf

In Gauoberliga A sind zwei Schützen schon zu Saisonbeginn besonders gut in Form

Bereits im zweiten Rundenwettkampf erkennt man in einigen Ligen des Sportschützengaus Aichach welche Mannschaften in die Favoritenrollen schlüpfen und zwischen welchen Teams in den kommenden acht Wettkämpfen die Meisterschaften entschieden werden. Wenn weiter auf diesem hohen Niveau geschossen wird, kann man sich bereits heute auf die beiden Topschützen der Gauoberliga A festlegen. Es wird ein Zweikampf zwischen Veronika Pfaffenzeller von Adlerhorst Sulzbach und Thomas Stegmayer von den Vereinigten SG Oberbernbach. Beide konnten an diesem Wochenende ihre gute Form bestätigen.

Zum Top-Duell der Gauoberliga A kam es bereits in der zweiten Runde zwischen Sulzbach und Oberbernbach. Wie vorhergesagt, bestimmen die Schützen von Adlerhorst Sulzbach das Niveau, an dem sich die Schützen der anderen Mannschaften messen müssen. Bis auf einen Ring legten die Schützen von Adlerhorst dabei wieder das sehr gute Ergebnis aus Runde eins vor. Das schaffte zwar auch Oberbernbach, doch fehlen ihnen im direkten Vergleich fünf Ringe, um die Punkte aus Sulzbach mitzunehmen. Veronika Pfaffenzeller mit 392 Ringen und Thomas Stegmayer aus Oberbernbach mit 385 Ringen lagen in ihren Teams vorn. In der Tabelle führt Sulzbach verlustpunktfrei vor Oberbernbach. Auf dem dritten Rang hält sich Gallenbach, die allerdings bereits jetzt mehr als 40 Ringe hinter dem Tabellenzweiten zurückliegen. Mainbach und Schönbach konnten am Wochenende ebenfalls punkten. Nur Zahling wartet noch auf ein Erfolgserlebnis.

In Gruppe 1 der Gauoberliga B behaupteten sich Hollenbach und Mauerbach. Beide blieben damit verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Mauerbach machte den etwas besseren Eindruck, da es sich im Vergleich zur letzten Woche immerhin um satte 20 Ringe steigern konnten. Auch in Gruppe 2 zeichnet sich ein Zweikampf um die Meisterschaft ab. Sulzbach und Igenhausen nahmen bei ihren Auswärtsbegegnungen die Punkte mit nach Hause und gehen in der kommenden Woche mit vier Pluspunkten ins Rennen um die Tabellenspitze.

In der Gruppe 1 war es spannend. Mainbach steigerte sich um 36 Ringe und konnte damit ganze drei Ringe mehr erzielen als Schönbach, das auf dem Papier eigentlich der Favorit war. In der Gruppe 2 bestätigte Schiltberg seine Favoritenrolle und baute den Vorsprung auf Sulzbach weiter aus.

Bei den Pistolenschützen konnte Oberbernbach den Heimvorteil gegen den Favoriten aus Willprechtszell nicht nutzen und musste sich mit 18 Ringen Unterschied geschlagen geben. Immerhin legten die Schützen aus Willprechtszell mit 1433 Ringen etwa 30 Ringe zum Ergebnis der ersten Runde drauf. Auch Griesbeckerzell wird so langsam warm und holte ebenfalls den zweiten Sieg. (AN)

