Torgefährlich

Fußballspieler Patrick Högg

Groß war die Freude bei Patrick Högg, als der Hollenbacher den Landkreispokal in die Höhe recken konnte. Der Ex-Kapitän der U19 der SG Hollenbach/ Petersdorf hatte am Pokalsieg maßgeblichen Anteil. Schon beim Halbfinal-Sieg war der heute 19-Jährige stark. Zwei Tore erzielte Högg und erzwang so das Elfmeterschießen. Im Finale drehte der angehende Anlagenmechaniker mit vier Toren gegen den favorisierten Kissinger SC aber so richtig auf. 6:3 hieß es am Ende für Högg und Co. – der Stürmer bereitete zudem einen Treffer vor. Auch deshalb wählten ihn unsere Leser zum Sportler des Monats Mai.

Noch lieber als vorzubereiten, trifft er aber selbst. In der U19-Kreisliga Augsburg gelangen ihm 25 Tore. „Das war aber nicht so gut“, so Högg, der im Vorjahr 36 Mal einnetzte. Seit Sommer verstärkt der Nachwuchsstürmer bei den Senioren die Bezirksligamannschaft: „Das wird eine andere Hausnummer, aber ich will Gas geben und mich zeigen“, so Högg im Sommer.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der 19-Jährige nun auch im Herrenbereich angekommen und zählt zum festen Bestandteil der Elf aus dem Krebsbachtal. Mit sechs Treffern führt Högg sogar die interne Torschützenliste an: „Anfangs war es nicht einfach, aber dann habe ich meine Chancen bekommen. Ich müsste eigentlich sogar noch mehr Tore auf dem Konto haben“, so der Anlagenmechaniker, der nebenbei die 15 der SG Hollenbach/Oberbernbach/Inchenhofen trainiert.

Auch 2020 will Högg wieder seine Leistung auf den Platz bringen und das in ihn gesetzte Vertrauen in Tore ummünzen: „Hauptsache wir spielen aber als Mannschaft gut.“

Gut war auch Höggs Abschneiden bei der Wahl zum Sportler des Monats Mai, bei der er 51 Prozent holte.

