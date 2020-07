15:41 Uhr

Torjäger Simonovic kehrt zurück zum SSV Alsmoos-Petersdorf

Plus Kreisligaverein gelingt ein Coup: Der Stürmer wechselt zurück vom Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg.

Dem SSV Alsmoos-Petersdorf ist ein Coup auf dem Spielermarkt gelungen.

Wie Frank Echter, der Sportliche Leiter beim Kreisligisten, mitteilt, kehrt Torjäger Stefan Simonovic vom Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg an die Hohenrieder Straße zurück. Seit geraumer Zeit waren in Fußballerkreisen Spekulationen in diese Richtung zu hören. Simonovic soll für den TSV ab sofort nicht nur Tore schießen, er wird auch als spielender Co-Trainer fungieren. „Es ist alles reibungslos über die Bühne gegangen“, sagt Echter.

Simonovic erzielte jeweils 30 Tore

Der 30-jährige Rückkehrer traf in 20 Bayernligaeinsätzen viermal für die Schwaben, zuvor hatte er bis 2019 jahrelang für die Petersdorfer jeweils rund 30 Tore in der Kreisliga erzielt. Seit Jahren mischen die SSV-Fußballer in der Spitzengruppe mit. Schon im Winter wurden neue Spielertrainer präsentiert: Mittelfeldspieler Björn Wohlrab (VfL Ecknach) und Stürmer Simon Knauer (TSV Aindling). Zumindest Knauer kommt jetzt noch nicht, weil ihn Aindling nicht freigibt

(siehe nebenstehenden Artikel). (jeb)

