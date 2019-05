31.05.2019

Trainer Thomas Wiesmüller hört in Rehling auf

Der TSV Rehling muss nach Abstieg auf ein Spielertrainerduo setzen. marco Bauer und Stefan Bussay folgen auch den scheidenden Wiesmüller. Das steckt dahinter.

Trainerwechsel beim TSV Rehling. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga Ost musste sich Abteilungsleiter Manuel Rauscher nun erneut auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Thomas Wiesmüller kündigte kurzfristig seinen Abgang an. Wiesmüller, der erst in der Winterpause zu den Lechrainern kam und trotz schlechter Ausgangsposition den Klassenerhalt nur knapp verpasst hatte, wollte ursprünglich auch in der Kreisklasse weitermachen. Doch es kam anders.

Manuel Rauscher: „Er ist Aindlinger und kennt den TSV. Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht, mehr gibt es nicht zu sagen.“ Das Kommando übernehmen nun Marco Baur und Stefan Bussay. Baur war in der abgelaufenen Saison bereits als Führungsspieler beim TSV aktiv. Für den 30-Jährigen ist es die erste Trainerstation. Rauscher ist froh über Baurs Zusage: „Er hat schon in der Landesliga gespielt und ein gutes Standing. Er hat das richtige Alter, um unsere junge Mannschaft zu führen.“ Ein weiterer Vorteil: Baur wohnt in Gersthofen. Gleiches gilt für Stefan Bussay. Der 33-Jährige machte bei der SpVgg Bärenkeller bereits erste Erfahrungen als Trainer und soll nun den Neuaufbau in Rehling einleiten. „Auch Stefan hat früher schon höherklassig gespielt. Sein Vater war übrigens früher länger für uns am Ball.“ Beide werden im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Bussay eher auf der Sechs, während Baur die Akzente in der Offensive setzen soll.

TSV Rehling: Wer kommt, wer geht?

Der Fokus liegt auf der Integration der vielen Neuzugänge. Bislang wechseln zum TSV Tobias Danzer, Lukas Altun, Dominik Wojtyna (alle Stätzling), Marcel Sturm, Stephan Kratzl (beide Meitingen) und Erwin Schreiner (Erlingen). Auf der anderen Seite gibt es viele Abgänge: Andreas Kratzer (Aindling), Benedikt Amler (Petersdorf), Kevin Seifert (TSV Friedberg), Fabian Hönl (Langweid) und Niklas Assum (Gersthofen II). Hinzu kommt, dass Bernd Sauer und Thomas Schmid nur noch im Notfall aushelfen werden. Torjäger Yusuf Aktürk muss operiert werden und Masoud Mella Khalil steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Manuel Rauscher ist dennoch optimistisch: „Klar ärgern mich die vielen Abgänge, aber es ist auch eine Chance in einer Liga mit vielen Derby. Ein konkretes Ziel geben wir aber nicht aus.“ (sry-)

