Trainingsmuffel und Topschütze: Sebastian Hammer im Porträt

Hollenbach-Schönbach Wie viele Titel er in seiner Karriere schon gewonnen hat, weiß Sebastian Hammer nicht: „Ich habe gar nicht alle Pokal aufgestellt. Es waren einfach zu viele“, so der 24-Jährige, der für Grüne Eiche Schönbach mit der Luftpistole an den Schießstand geht. Der Schönbacher gehört zu den besten Schützen des Wittelsbacher Landes in seiner Disziplin. 373 Ringe erzielt der Industriekaufmann durchschnittlich und ist damit die Nummer zwei der Oberbayernliga Nord-West, der vierthöchsten Liga überhaupt. Für Hammer sind die Erfolge aber zweitrangig: „Ich schieße in erster Linie, weil es mir Spaß macht. Natürlich macht es noch etwas mehr Spaß, wenn man zwischendrin auch mal trifft.“

Da trifft es sich gut, dass mit Andreas Stadlmayr Hammers bester Freund im gleichen Team schießt. „Wegen Andy schieße ich auch Luftpistole. Er hatte damals eine und ich war gleich voll begeistert. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr zum Gewehr greifen.“ Bevor Hammer aber 2008 erstmals zur Luftpistole griff, musste er mit dem Luftgewehr vorliebnehmen. Vater Bernhard war damals Jugendleiter bei Grüne Eiche und nahm seinen Sohn mit zum Training: „Da war ich so sieben oder acht Jahre alt. Mit dem Gewehr bin ich aber nie warm geworden. Damals gab es leider noch kaum Pistolenschützen.“ Eine Mannschaft war schon gar nicht in Sicht und so zeigte der heutige Sportliche Leiter Martin Haider Hammer und Co., wie es funktioniert. Schnell stellte sich heraus, dass Sebastian Hammer Talent hat: Mit 15 Jahre schoss er bereits in der neugegründeten Mannschaft in der D-Klasse mit. Einige Aufstiege später sind die Schönbacher das beste Luftpistolenteam im Landkreis und haben mittlerweile sogar eine Zweite Mannschaft. Grüne Eiche hat sich zur Luftpistolen-Hochburg entwickelt.

Sportporträt: Trainingsmuffel und Topschütze

An Heimspieltagen schauen auch die Gewehrschützen genau hin, wenn das sportliche Aushängeschild des Vereins an die Schießstände tritt. Mit Erfolg, denn aktuell liegen die Schönbacher auf Platz zwei der Tabelle. Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher und noch ist der Durchmarsch in die Bayernliga möglich. Dabei taten sich Hammer und Co. lange schwer – drei Jahre dauerte es bis sie von der Gauliga in die Bezirksliga aufstiegen. Hammer: „Wir waren drei Mal in Folge Meister. Da aber nur der ringbeste Meister aller Gauligen aufsteigt, hatten wir jedes Mal Pech.“

Dass es als Aufsteiger so gut läuft, hatte vor der Saison niemand erwartet, auch weil einiges neu ist für die Schönbacher. Anders als in den Jahren zuvor geht es in Oberbayerns höchster Klasse Schütze gegen Schütze. Die Gesamtringzahl aller fünf Schützen ist nur noch zweitrangig: „Der Druck ist dadurch größer. Es ist schon eine andere Situation und man muss sich viel mehr konzentrieren“, so Hammer. Während viele mit der neuen Situation überfordert sind, blüht Hammer regelrecht auf. „Ich muss sagen, dass der Lärm und die Musik mich sogar beflügeln.“ In den ersten vier Duellen ließ er seinen Gegnern keine Chance. Im Topduell gegen Spitzenreiter Egling verlor Hammer allerdings deutlich: „Ich war die ganze Woche krank und habe mich nicht wohlgefühlt. Ich wusste schon vorher, dass das nichts wird.“ Ansonsten ist der 24-Jährige bislang sehr zufrieden mit der Saison, auch wenn er zugibt: „Ich schaffe es nur alle zwei Wochen ins Training. Ich bin ein Trainingsmuffel und schieße auch nicht so gut. Im Wettkampf bin ich deutlich besser.“

Sebastian Hammer von Grüne Eiche Schönbach gehört zu den erfolgreichsten Luftpistolenschützen des Wittelsbacher Landes. Bild: Sebastian Richly

Das ist das Erfolgsgeheimnis des Schönbachers

Das gilt nicht nur für die Mannschaftswettkämpfe mit Grüne Eiche. Mehrmals räumte er bei Landkreis- und Gaumeisterschaften ab. Drei Mal in Folge war der 24-Jährige von 2016 bis 2018 Schönbacher Schützenkönig. Deshalb setzte er in diesem Jahr aus. Dafür holte er sich die Königsscheibe bei Immergrün Schiltberg: „Dort schießt meine Freundin (Anna-Lena Ott).“ Nur Gaukönig war Hammer noch nicht. „Das will ich auch gar nicht.“ Ziele hat der 24-Jährige aber dennoch: „Mit dem Team so hochkommen, wie es geht und nochmals bei einer Deutschen mitschießen.“ Die Qualifikation war ihm letztmals in der Jugend geglückt. Bei einer erneuten Teilnahme wird Hammer aber ganz genau auf seine Kleidung achten: „Wir haben in München geschossen und ich hatte eine Lederhose an. Die haben mich ganz schön blöd angeschaut. Das mache ich nie wieder.“ Außerdem möchte er seinen Bestwert von 381 Ringen aus der Vorsaison knacken.

Ein wirkliches Erfolgsgeheimnis hat die Schönbacher Nummer eins übrigens nicht: „Eigentlich nicht. Wenn ich merke, dass es nicht läuft, gehe ich auch schon mal weg vom Schießstand. Ich lasse mir viel Zeit für den richtigen Stand, das kann bis zu 15 Minuten dauern.“

Drei private Fragen an Sebastian Hammer

Wen würden Sie gerne einmal kennenlernen oder treffen?

„Michael Schumacher. Ich bin ein großer Formel-Eins und Ferrari-Fan. Meine Leidenschaft für Autos habe ich ein stückweit Michael Schumacher zu verdanken. Ich hätte gerne ein Autogramm und ein Foto mit ihm.“

Mit welcher Sportart können Sie gar nichts anfangen?

„Fußball. Also ich schaue mir schon ab und zu ein Spiel an, habe aber keinen Lieblingsverein. Ich habe als kleiner Junge auch mal beim Fußball probiert. Für mich war das nichts.“

Womit kann man Sie so richtig auf die Palme bringen?

„Ich bin eigentlich ziemlich ruhig. Aber wenn jemand einfach nicht aufhört, den Finger in die Wunde zu legen, dann kann ich schon einmal auf den Tisch hauen. Meine Arbeitskollegen ziehen mich schon auch mal auf, wenn ich schlecht geschossen habe, aber irgendwann sollte es dann auch wieder gut sein.“