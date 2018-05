00:06 Uhr

Treffsicher Lokalsport

TischtennisspielerinPolina Sandratska

„Sie wird ihren Weg machen.“ Das sagt Harry Fitzke, der als Tischtennistrainer im TSV Pöttmes auch Polina Sandratska unter seinen Fittichen hat. Neun Jahre ist dieses Talent jung, das in den vergangenen Monaten wiederholt auf sich aufmerksam machte. Mit dem Pöttmeser Mädchenteam schaffte sie den Aufstieg in die 2. Bezirksliga. Hervorragend schlug sich die Schülerin zudem bei den Ranglistenturnieren, wo sie sich mehrere Male souverän durchsetzte. „Sie hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe, sie kapiert immer sofort, was man ihr sagt“, nennt Fitzke einen Grund für die Erfolge. Im Jahr 2012 kam Polina Sandratska zusammen mit ihrer Mutter Julia aus der Ukraine nach Pöttmes, wo sie nun in der dritten Saison zum Tischtennisschläger greift. „Sie spielt immer gerne“, freut sich ihre Mutter und unterstreicht die Unterstützung durch den Trainer. (jeb)

Themen Folgen