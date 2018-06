vor 28 Min.

Treffsicher Lokalsport

AuflagenschützeHans-Peter Hoch

Der 61-jährige Hans-Peter Hoch hat ein äußerst ruhiges Händchen. Und ein scharfes Auge noch dazu: Er ist einer der besten Auflageschützen des Schützengaues Aichach. Dabei hat der Paarer (Ortsteil Kühbach) erst seit vier Jahren ein Luftgewehr in der Hand. „Ich kam zum Sport wie das Kind zur Jungfrau“, erklärt er rückblickend, selbst etwas verdutzt über seinen Erfolg. Beim Gauschießen in Kühbach wollte es der gelernte Maschinenschlosser damals einmal probieren und seitdem lässt ihn diese Sportart nicht mehr los. Der Sportleiter bei den Kühbacher Schützen holte sich gleich bei seiner ersten Gaumeisterschaft in der Disziplin Aufgelegt den Sieg und belegte den zweiten Platz bei der oberbayerischen Meisterschaft. Zweimal schon schaffte er die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, wo er stets im vorderen Wertungsdrittel zu finden war. Zudem ist Hoch bei den Rundenwettkämpfen der beste Schütze mit einem Ringdurchschnitt von 299,4 Ringen. (möd-)

