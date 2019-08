Trotz Verletzung: So kämpft eine Ruderin aus Kühbach um Olympia

Plus Warum Sophie Oksche als Deutsche Meisterin die WM verpasst und wie groß die Chancen der 24-Jährigen auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen sind.

Plötzlich schoss es durch ihre Beine. Die Schmerzen waren für Ruderin Sophie Oksche kaum zu ertragen, doch die Profisportlerin biss während des Weltcups im polnischen Posen aber auf die Zähne und legte sich bis zum Ende des Rennens ins Zeug, so als wäre nichts gewesen. „Ich hatte plötzlich Schmerzen in den Beinen, wusste aber nicht, was es ist. Ich habe mich nach dem Rennen schlapp gefühlt, dachte aber, das ist die Erschöpfung“, erinnert sich die Kühbacherin. Deshalb ging die 24-Jährige zwei Tage später auch erneut an den Start und erreichte mit dem deutschen Frauen-Vierer den zweiten Platz im Finale B.

Doch die Schmerzen blieben: Diagnose: Thrombosen in den Beinen, die sich sogar bis in die Lunge ausbreiteten. Oksche: „Das war ein bitterer Moment, weil ich wusste, dass die WM wohl gelaufen ist. Aber es hätte auch schlimmer kommen können.“ Kam es zum Glück für die Studentin nicht. Rund zwei Monate nach dem Schock sitzt Oksche schon längst wieder im Boot. Bei der Weltmeisterschaft in Linz-Ottensheim (Österreich), bei der noch bis Sonntag Medaillen vergeben werden, ist sie aber nicht dabei. „Anfangs musste ich sehr aufpassen, an normales Training war nicht zu denken“, erzählt Oksche, die im sechsten Semester Maschinenbau an der Fachhochschule Dortmund studiert. Zunächst stand für die Kühbacherin nur leichtes Aufbautraining auf dem Programm. Ein maximaler Puls von 130 war erlaubt. „Das war für mich völlig ungewohnt, weil wir Ruderer eigentlich immer alles raushauen“, so die 24-Jährige, die seit 2014 in Dortmund lebt.

Das Ziel im Blick: Für den Traum von Olympia trainiert Sophie Oksche mehrmals täglich. Bild: Deutscher Ruderverband/Dieter Seyb

Rudern: Oksche verlässt Kühbach für den Profisport

Nach ihrem Abitur in Ingolstadt verließ die Kühbacherin ihre Heimat, um beim Rudern Erfolg zu haben. „Es hieß, wenn ich etwas reißen möchte, muss ich nach Dortmund.“ Dort war bis 2016 der Stützpunkt der deutschen Ruderer beheimatet – mittlerweile ist der Nationalkader nach Potsdam umgezogen. Deshalb muss Oksche mehrmals im Jahr für vier bis fünf Tage nach Potsdam. Dort trainiert die Kühbacherin mit den anderen Spitzensportlern. Zwei bis drei Einheiten zu je 90 Minuten stehen dann auf dem Wasser an. Zusätzlich geht es für Oksche und Co. zwei- bis dreimal pro Woche in den Kraftraum. Trainiert wird aber meist gemeinsam. „Auch wenn man um die Plätze im Boot konkurriert, ist der Teamgedanke sehr wichtig. Ich bin mit vielen aus dem Team auch privat gut befreundet“, so Oksche, die für den Donau-RC Ingolstadt an den Start geht.

Das gilt besonders für Alexandra Höffgen, mit der Oksche seit einigen Jahren ein erfolgreiches Duo bildet. 2019 holten die beiden zum zweiten Mal in Folge den deutschen Meistertitel im Zweier ohne Steuerfrau. Umso bitterer waren die vergangenen Wochen für Oksche. Denn während die Kühbacherin allein trainieren musste, bereiteten sich die Kollegen aus der Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft vor. Unter anderem stand ein Trainingslager in München auf dem Programm. Spontan entschloss sich Oksche, ihre Kameraden zu ihren Eltern nach Kühbach einzuladen: „Wir haben gegrillt und alle konnten nochmals runterkommen. Das war schön.“ Zumal die 24-Jährige ohnehin nur selten Zeit hat, im Wittelsbacher Land vorbeizuschauen. „Zwei- bis dreimal im Jahr bin ich für ein paar Tage bei meinen Eltern und in der Sommerpause etwas länger.“ Viel Zeit bleibt neben Training und Studium aber ohnehin nicht. „Manchmal ist es hart, wenn man total erledigt ins Bett fällt, aber eigentlich noch etwas lesen muss. Bislang hat es aber ganz gut geklappt“, so Oksche, die mittlerweile wieder voll im Training ist.

Olympia 2020: Sophie Oksche aus Kühbach will nach Tokio

Bei der WM muss die Kühbacherin zuschauen, bei den Olympischen Spielen in Tokio (Japan) im kommenden Jahr will sie aber unbedingt dabei sein: „Das ist mein großer Traum. Ich will unbedingt dabei sein. Die Vorbereitung hat für mich bereits begonnen.“ Dass Oksche bei der WM nicht ihr Können zeigen kann, sei nicht unbedingt ein Nachteil: „Klar wäre ich gerne dabei, aber für Olympia zählt das Jahr 2020.“ Entscheidend wird hierfür die Wintervorbereitung sein: „Da werden die Grundlagen gelegt. Aufgrund der Leistungswerte am Ergometer werden dann die Teams für das Frühjahr zusammengestellt. Wir müssen uns also erst einmal für das Boot qualifizieren. Der Druck nimmt dann enorm zu. “

Im Frühjahr gehen die Ausscheidungsrennen los. Dafür lassen die potenziellen Olympiateilnehmer sogar die deutsche Meisterschaft sausen. Für Oksche doppelt schade, denn die nationalen Titelkämpfe 2020 finden in München statt: „Dort bin ich schon lange nicht mehr bei einem Wettbewerb angetreten, aber die Olympia-Quali geht vor.“ Denn nach den Ausscheidungskämpfen besetzt der Bundestrainer die Boote. Oksche: „Da kommt es auch darauf an, dass es passt. Nicht jeder kann mit jedem fahren. Aber wir müssen noch die WM abwarten. Erst danach steht fest, für welche Disziplinen Deutschland qualifiziert ist.“