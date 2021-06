Überraschende Personalie: Simon Fischer zurück in Hollenbach

Stürmer Simon Fischer verlässt überraschend den TSV Pöttmes und kehrt zu seinem Heimatverein zurück.

Dem TSV Hollenbach ist ein echter Coup gelungen. Stürmer Simon Fischer, 24, kehrt zu seinem Heimatverein, der in der Bezirksliga spielt, zurück. Hollenbachs Abteilungsleiter Bernhard Fischer, 38, kommentiert die Nachricht so: „Simon kam vor knapp zwei Wochen auf uns zu. Er würde gerne wieder bei seinem Heimatverein und vor allem auch mit seinem Bruder Samuel spielen. Wir waren selbst überrascht, aber natürlich haben wir uns gerne mit ihm an einen Tisch gesetzt. Die Tür beim TSV war für ihn immer offen. Simon ist sicherlich ein besonderer Charakter. Er hat viele Erfahrungen gesammelt, die ihn reifen ließen.“

Das Hollenbacher Eigengewächs trug zuletzt das Trikot des TSV Pöttmes

Das Hollenbacher Eigengewächs trug nach den Zwischenstationen Pipinsried, Aindling und Rain zuletzt das Trikot des TSV Pöttmes. Nach dem coronabedingten Abbruch der vergangenen Saison standen die Pöttmeser als Tabellenführer und Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Dazu hatte Fischer mit 18 Toren und zehn Vorlagen einen maßgeblichen Anteil geleistet.

„Ich freue mich riesig, wieder in Hollenbach zu spielen. Mein Bruder Sammy und ich waren uns einig, dass wir wieder zusammen spielen wollen. Da war eine Rückkehr nach Hollenbach der logische Schritt“, erklärte Simon Fischer seine Beweggründe. „Natürlich habe ich auch viele Freunde hier, die ich jetzt wieder regelmäßig sehen kann. Außerdem freue ich mich auf die Hollenbacher Zuschauer. Da rührt sich immer was“, so der Student.

Überraschende, jedoch positive Personalie

Abteilungsleiter Bernhard Fischer, der nicht mit dem spielenden Namensvetter verwandt ist, kann dieser überraschenden Personalie nur Positives abgewinnen: „Mit Simon sind wir in der Offensive breiter aufgestellt, was uns auf jeden Fall flexibler macht. Ein Eigengewächs zurückzugewinnen ist für unseren Verein natürlich schon besonders erfreulich.“ (ff, nzf)