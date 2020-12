vor 34 Min.

Überraschung: Jürgen Schmid wird doch nicht Trainer in Hollenbach

Jürgen Schmid wird anders als geplant nicht als Trainer den TSV Hollenbach übernehmen. Wer statt dem 56-Jährigen übernimmt und was der Dasinger künftig macht.

Ruhig geht es beim TSV Hollenbach in der Winterpause nicht wirklich zu. Der Bezirksligist nutzte die längere Pause und stellt die Weichen für die Zukunft. Primär ging es in den vergangenen Wochen um die Trainerfrage. Dabei gibt es eine überraschende Lösung.

Bereits im November 2019 wurde bekannt, dass Jürgen Schmid vom TSV Dasing zur neuen Saison die Nachfolge von Christian Adrianowytsch antreten wird. Da Adrianowytsch Hollenbach während der coronabedingten Unterbrechung der laufenden Spielzeit in Richtung Aindling verlassen hat und Jürgen Schmid bei Dasing bis zum Ende der Saison im Wort steht, mussten die Hollenbacher kurzfristig eine neue Lösung finden. Mit dem bisherigen Co-Trainer Christoph Burkhard (36) und dem Ex-Meringer Daniel Zweckbronner (30) installierte der TSV im Juli ein gleichberechtigtes Spielertrainerduo.

Nun steht fest: Das Duo wird auch in der kommenden Spielzeit die Kommandos im Krebsbachtal geben. „Wir haben mit Christoph und Daniel verlängert und gehen mit den beiden in die neue Saison. Eine Einigung zu einem so frühen Zeitpunkt gibt allen Planungssicherheit und freut uns natürlich sehr“, teilt Hollenbachs Abteilungsleiter Bernhard Fischer mit. „Die beiden harmonieren hervorragend und investieren sehr viel Zeit in ihre Aufgabe. Zum Einstieg als Trainer hätte es wohl kein schwierigeres Jahr geben können, doch sie haben es verstanden, die Mannschaft stets bei Laune zu halten.“, so Fischer weiter. „Außerdem bringen beide wahnsinnig viel Erfahrung mit, wovon unsere jungen Spieler profitieren und sich einiges abschauen können.“

Fußball: Wie geht es für Jürgen Schmid weiter?

Mit Jürgen Schmid wurde diese Entscheidung laut Fischer bereits frühzeitig besprochen. „Natürlich ist es schade, dass sich das so entwickelt hat. Die Gespräche mit Jürgen waren aber zu jeder Zeit korrekt und es wurde von beiden Seiten alles sauber geklärt.“ Und wie geht es mit Jürgen Schmid weiter? Schließlich steht mit Frank Mazur bereits dessen Nachfolger beim TSV Dasing bereit. Schmid wird künftig kürzertreten, wie er auf Nachfrage mitteilt: „Ich bin jetzt schon sehr lang im Geschäft und setze mich jetzt zur Ruhe. Das ist ein guter Zeitpunkt und ich gönne es den jungen Trainern in Hollenbach. Die Situation hat sich durch Corona geändert und es ist alles gut.“

Über die Hollenbacher ist er voll des Lobes: „Ich habe noch keinen Tag in diesem Verein gearbeitet, bin aber sehr angetan. Die ambitionierten Trainer jetzt wieder abzusetzen, würde keinen Sinn machen.“ Ob Schmid, der am Mittwoch seinen 56. Geburtstag feiert hat, sich komplett zur Ruhe setzt? „Dasing ist mein Heimatverein, meine Söhne spielen hier. Ich bin im Vereinsbeirat. Da gilt es, die Zukunft zu planen - das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe. Dem TSV Dasing werde ich immer verbunden bleiben.“

Doch auch ein Engagement als Trainer sollte man bei Schmid künftig nicht ausschließen: „Ich liebe den Fußball und werde natürlich weiterhin viele Spiele anschauen. Privat passt die Pause gut rein. Ich will aber gar nicht zu weit in die Zukunft blicken.“ Schließlich kämpft Schmid mit seinen Dasingern noch um den Klassenerhalt. „Das ist das große Ziele, auf das wir uns konzentrieren. Das steht im Vordergrund. Danach kann ich weiterschauen.“ Die Dasinger liegen aktuell auf Rang zehn der Kreisliga Ost. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Dieser soll in den restlichen fünf Partien gehalten werden. Derweil bastelt Schmid bereits am Kader: „In der Winterpause ist es schwierig, Neuzugänge zu bekommen. Wir schauen, wer uns auch in der neuen Saison helfen kann.“

Beim TSV Hollenbach gibt es nicht nur hinsichtlich der Trainer Neuigkeiten. Neben dem Abgang von Dennis Ruisinger zum TSV Schwaben Augsburg (wir berichteten), wird auch Sascha Meyer den TSV in Richtung FC Affing verlassen. Der 20-Jährige erhofft sich an der Frechholzhauser Straße mehr Einsatzzeiten. Neu beim TSV ist dagegen Simon Spicker, der vom SV Mering in Krebsbachtal wechselt. „Der Kontakt kam über Daniel Zweckbronner zustande. Simon passt super in unsere Mannschaft und ist sehr ehrgeizig“, so Fischer. Der 2-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar. (nzf mit sry-)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen