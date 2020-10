vor 35 Min.

Ungewissheit

Verband will Ligapokal am Samstag spielen lassen. Viele Partien schon abgesagt

Am Samstag hätte bei den heimischen Fußballern endlich der neu eingeführte Ligapokal beginnen sollen. Aufgrund des am Montag beginnenden Lockdowns sind bereits jetzt die ersten Partien abgesagt. Der Bayerische Fußballverband (BFV) stellt den Mannschaften frei, ob sie am Samstag spielen möchten.

Dabei bleibt die Frage offen, ob der Ligapokal überhaupt noch gespielt werden kann. Aus der ursprünglichen Vorrunde mit Hin- und Rückspielen ist mittlerweile auf Kreisebene ohnehin nur noch eine Einfachrunde geworden. Ein Blick auf den Spielplan offenbart zudem eine Menge Nachholspiele, die der BFV für Ende November, Anfang Dezember anberaumen musste. „Die Meisterschaft hat immer Vorrang“, erklärt Bezirksspielleiter Rainer Zeiser. Demnach haben er und Kreisspielleiter Reinhold Mießl den Bezirks- und Kreisligisten mit mehreren Nachholspielen die Möglichkeit eingeräumt, am Samstag statt des Pokalstarts, ein Nachholspiel, das für Ende November anberaumt war, vorzuverlegen. Ob Vereine auf dieses Angebot eingehen werden, werde sich im Laufe des Freitags klären.

Die Tendenz geht nach Rücksprache mit zahlreichen Vereinen laut Mießl in Richtung vorzeitiger Winterpause. So ist auch das Derby zwischen dem FC Affing und dem TSV Aindling bereits abgesagt. Gleiches gilt für die Spiele des FC Stätzling. Sowohl das Derby in der Bezirksliga gegen den TSV Hollenbach als auch das Spiel der Zweiten gegen die DJK Stotzard (Kreisklasse) finden nicht statt. Stätzlings Abteilungsleiter Manfred Endraß erklärt: „Es macht keinen Sinn, jetzt den Ligapokal zu spielen. Den können wir ohnehin wohl nicht zu Ende spielen. Das würde nichts bringen.“ Auch Gegner TSV Hollenbach hat das Spiel abgesagt. Für die Elf aus dem Krebsbachtal kommt ebenfalls keine vorgezogene Nachholpartie infrage. Somit befinden sich die beiden Kontrahenten nun in der Winterpause. Von weiteren Absagen war am Donnerstag bei Redaktionsschluss nichts bekannt. (oli mit sry-)

