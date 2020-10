vor 23 Min.

Unter Bayerns Besten

Gehört zu den besten Fahrern Bayerns in seiner Altersklasse: der Kartslalom-Pilot des MC Aichach, Jim de la Vigne.

Der junge Kartfahrer Jim de la Vigne vom MC Aichach trumpft beim Slalom-Festival in Wasserburg auf und wird Neunter

Unter hohen Hygieneauflagen fand in Wasserburg am Inn das südbayerische Kartslalom-Festival statt. In den vergangenen Jahren gab es pro Region (Ost, West, Süd, Süd/Ost) fünf Rennen, bei denen sich die besten Fahrer für die südbayerische ADAC-Meisterschaft qualifiziert hatten. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Bundesendläufe sowie bisherige Veranstaltungen abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Ersatz wurde das Kartslalom-Festival ausgetragen. Da die Gesamtstarterzahl stark beschränkt war, gab es pro Region nur ein Qualifikationsrennen.

Jim de la Vigne qualifizierte sich als einziger Fahrer des MC Aichach. Er vertrat die Klasse 5 (16- bis 18-Jährige), in der 14 Piloten an den Start gingen. Jeder Fahrer durfte maximal zwei Begleitpersonen mitnehmen. Auf dem ganzen Gelände war das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes Pflicht und auf der Rennfläche mussten Handschuhe getragen werden. De la Vigne startete als Dritter. Konzentriert ging er in die Trainingsrunde und absolvierte eine gute und fehlerfreie Zeit.

Bei seinem ersten Wertungslauf verschob er bei der Kreisausfahrt eine Pylone. Im zweiten Wertungslauf gab er noch mehr Gas und holte eine knappe halbe Sekunde raus – dieses Mal fehlerfrei. Die Zeiten lagen eng zusammen. De la Vigne belegte am Ende Platz neun. (AZ)

Themen folgen