05.01.2019

Verteidigt Dasing den Titel? Lokalsport

Der Fußballkreis Augsburg sucht am Samstag in Friedberg den U19-Meister

Eine weitere Entscheidung im Fußballnachwuchs steht am Sonntag in Friedberg an. In der Sporthalle an der Hans-Böller-Straße wird der Kreistitelträger des Juniorenkreises Augsburg ermittelt. Dafür konnten sich die Kreismeister der Stadt Augsburg und des Landkreises Augsburg und Aichach-Friedberg mit ihren jeweiligen Vize-Titelträgern qualifizieren.

Für Aichach-Friedberg wird Landkreismeister SG TSV Dasing/VfL Ecknach, der obendrein auch noch der amtierende Kreistitelträger ist und Hausherr TSV Friedberg an den Start gehen. Die Augsburger Stadtmeisterschaft konnte der TSV Göggingen vor dem TSV Haunstetten gewinnen und den Augsburger Landkreis vertreten Titelträger TSV Dinkelscherben und der TSV Gersthofen. Die Dasinger sind bereits zum dritten Mal dabei. Trainer Jürgen Schmid ist stolz auf die Dasinger Nachwuchsfußballer: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir erneut diesen Sprung geschafft haben.“ Die Rot-Schwarzen überraschten mit dem erneuten Gewinn der Landkreismeisterschaft. „Das spricht sicher auch für die Qualität unserer Nachwuchsarbeit“, so Schmid, der gemeinsam mit Karl Wiesmüller und Hans Pfaffenzeller die Betreuung in der Halle übernommen hat. Für ihn ist es am Sonntag eine Zugabe. Andreas Franke vom VfL Ecknach pflichtet Schmid bei. „Das ist für unsere Burschen der absolute Höhepunkt.“

Ebenso für den TSV Friedberg, der allerdings ohne Coach Thomas Truger beim Kreisfinale antreten muss. „Das machen die schon, denn dies ist für mein Team eine Zugabe. Wir haben als Vizemeister schon toll überrascht.“ Der Sieger qualifiziert sich für die schwäbische Meisterschaft am 13. Januar. (r.r)

