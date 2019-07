vor 41 Min.

VfL ist in Adelzhausen nicht zu halten

Auftakt nach Maß für Ecknach und Auftaktpleite für den BCA zu Hause am Römerweg. Verein aus Aichacher Stadtteil gewinnt mit 4:0. Endergebnis kurz nach der Pause

Von Reinhold Rummel

Ein Auftakt nach Maß gelang dem VfL Ecknach gestern beim Derby am Römerweg in Adelzhausen. 4:0 bezwang die Elf um Spielertrainer Daniel Framberger die Gastgeber. Wie begossene Pudel schlichen die Spieler des BC Adelzhausen vor heimischem Publikum dann auch in die Kabinen – nicht nur wegen der Heimpleite, sondern auch wegen des Regenschauers nach dem Seitenwechsel.

VfL-Spielführer Christoph Jung wetterte zwar kurz nach seiner Auswechslung an der Torauslinie über den Wetterguss, freute sich dann aber über die starke Vorstellung vor dem Seitenwechsel: „Wir sind als Team aufgetreten und haben einfach unsere Chancen genutzt“, so der 33-Jährige. Jung sprach von einer tollen Stimmung im Kader: „Und die wird nach diesem Sieg noch größer sein“, lobte er die Einstellung im gesamten Team während der Vorbereitung. Allerdings merkte er auch kritisch an, „dass man auch das Glück in der Anfangsphase auf unserer Seite hatte.“ Jung verwies auf die 15. Spielminute, als die Ecknacher Abwehrreihe spielerisch an der Torauslinie den Spielaufbau suchte und der BCA energisch dazwischenging. In letzter Sekunde konnte dann der Schuss von Dominik Müller noch geblockt werden: „Da haben wir fast um den Ausgleich gebettelt.“ VfL-Spielertrainer Daniel Framberger nahm dies gelassen, „denn wir haben eine sehr starke Leistung abgerufen und auch in dieser Höhe verdient gewonnen“. Dagegen war BCA-Coach Johannes Putz natürlich weniger erfreut über die vier Gegentreffer: „In der Summe haben wir verdient verloren.“ Er sah aber auch gute Aktionen in seinem Team – trotz der klaren Pleite. „Wir haben dagegen gehalten, aber bei den Gegentreffern waren wir nicht richtig in den Zweikämpfen“, bemängelte er den nötigen Biss im Abwehrverhalten.

Von Beginn an übernahm der Gast aus Ecknach das Spielkommando. Zunächst verfehlte ein Kopfball von Jung noch das Gehäuse, dann aber klingelte es bereits im Kasten von Torhüter Michael Fottner. Framberger schickte den flinken Michael Eibel auf der linken Außenbahn. Dessen Ablage nahm Jung mit einem strammen Schuss genau ins lange Toreck dankend zur Führung an. Adelzhausen schüttelte sich kurz und hatte zwei Möglichkeiten durch Müller, umgehend den Ausgleich zu erzielen. Aber seine Schüsse würden von der vielbeinigen Abwehrreihe der Gäste geblockt. Zudem visierte Maximilian Ettner nur das Außennetz an. Ecknach dagegen ließ keine Chance liegen: Framberger nahm den Steilpass von Oliver Mühlberger im vollen Lauf an, umkurvte Torhüter Fottner und schob zum 2:0 ein. Und nach einer halben Stunde war die Messe gelesen. Zum einen musste Jakob Braun verletzt vom Feld und die Ecknacher zogen unaufhaltsam davon. Zunächst entschärfte Fottner den strammen Schuss von Michael Eibel stark, aber wenig später schlug der Ball zum 3:0 für die Gäste hinter ihm ein.

Max Obermeyer hielt aus 14 Meter drauf – die Bemühungen der Heimelf waren dagegen meist harmlos. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel, als der unermüdliche Stefan Asam abzog, gab’s eine Chance. Torwart Hannes Helfer klärte aber stark zum Eckball. Dann rollte wieder die Angriffswelle der Ecknacher. Framberger marschierte über rechts. Seinen Querpass verlängerte Björn Wohlrab mit der Hacke und Michel Eibel hatte freistehend keine Mühe, auf 4:0 zu stellen. Nun verwaltete der VfL das Ergebnis, während der BCA kein Rezept fand, die gut gestaffelte Abwehrreihe der Ecknacher aus den Angeln zu heben.

BC Adelzhausen Fottner, Braun (ab 38. Mahl), Grimmer, Albustin, Klar, Kreisel (73. Dumbs), Asam, Schuch, Lichtenstern (67. Ottilinger), Ettner, Müller.

VfL Ecknach Helfer, Glas, Mühlberger, Huber, Ettinger, Obermeyer, Framberger, Piller (67. Zakari), Wohlrab (77. Grimm), Eibel, Jung (75. Wagner).

Tore 0:1 Jung (7.), 0:2 Framberger (22.), 0:3 Obermeyer (28.), 0:4 Eibel (54.) Zuschauer 334

Themen Folgen