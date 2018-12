vor 20 Min.

Viele Derbys bei der Landkreismeisterschaft Lokalsport

In diesem Jahr ermitteln die Vereine aus Aichach-Friedberg und der Stadt Augsburg in einem gemeinsamen Wettbewerb den Kreismeister.

Von Reinhold Rummel

Wenn auf dem grünen Rasen der sportliche Betrieb ruht, zieht es die Fußballer in die Sporthallen. Am Samstag rollt deshalb der runde Ball bei vier Landkreisvorrundenturnieren in Friedberg und Dasing. Im Landkreis Aichach-Friedberg zählte die Hallenfußballmeisterschaft traditionell zu den Höhepunkten in den Neunziger und Anfang der Zweitausenderjahre. Zuletzt wich die Begeisterung durch die Umstellung der Hallenspielregel auf Futsal. Der Fußballverband in Schwaben geht deshalb heuer neue Wege und legte die Stadt- und Landkreismeisterschaft zusammen.

Neben dem TSV Dasing werden der TSV Aindling, FC Affing, FC Stätzling und der SV Wulfertshausen aus dem Landkreis beim ersten Vorrundenturnier vertreten sein. Das Achterfeld wird von den Augsburger Stadtvereinen TSV Pfersee Augsburg, SV Hammerschmiede und Mesopotamien SV komplettiert. Für Turnierleiter Günther Behr ein interessantes Teilnehmerfeld. „Wir sind alle gespannt, wie sich diese zusammengestellte Kombination entwickeln wird.“ Aindlings Spielleiter Josef Kigle bekennt sich dabei nicht als leidenschaftlicher Futsal-Freund. „Da hält sich meine Begeisterung in Grenzen.“ Zumal man in Aindling wenig Möglichkeiten zum Hallentraining hat. Vom Bezirksligakader wird man deshalb wenig Spieler bei den Hallenauftritten sehen. Die Verantwortung beim Landkreisvorrundenturnier hat man deshalb Thomas Grammer übertragen. „Wir haben eine schlagkräftige Hallentruppe zusammengestellt“, so der Spielertrainer der Zweiten Mannschaft, der versichert: „Wir nehmen das sehr ernst und wollen einige ärgern.“ Als Minimalziel hat er das Erreichen des Halbfinals ausgegeben.

Auch der FC Stätzling wird mit einer gemischten Mannschaft in Dasing den Auftakt der Hallenrunde bestreiten. Trainer Rainer Koch: „Bei uns gehört die Hallenrunde einfach zum festen Programm und deshalb freuen wir uns auf den Auftritt in Dasing.“ Ähnlich sieht es bei Markus Berchtenbreiter, dem Affinger Abteilungsleiter, aus. „Wir stehen den Hallenauftritten positiv gegenüber, denn Verletzungen kann man sich überall zuziehen.“ Für ihn ist es eh zu kurz gedacht, „dass das abgenommene Interesse am Hallenfußball an der Umstellung auf Futsal liegt.“ Berchtenbreiter sieht die Ursache vielmehr an der Übersättigung und der fast pausenlosen TV-Übertragung. „Da rückt der Amateurfußball immer noch mehr in den Hintergrund.“ Coach Marc-Abdu Al-Jajeh, der zusammen mit Tobias Jorsch bereits für die kommende Saison sein Engagement verlängert hat, sieht es ähnlich und stellt klar die Vorteile beim Futsal heraus. „Uns gefällt es einfach auf dem Parkett, denn hier zählt die Technik noch mehr als beim klassischen Hallenfußball.“ Für den 29-Jährigen hat das Spiel ohne Bande zudem den klaren Vorteil, „dass einfach weniger gebolzt wird. Alle, die wieder Bock und den Spaß mitbringen, wird man beim FC Affing nominieren, so der Affinger Coach, der sich allerdings wünscht, „dass das Regelwerk noch mehr verinnerlicht wird“. Al-Jajeh versichert: „Wir sind sehr ehrgeizig und bei allem Spaß suchen wir auch den Erfolg.“

Beim TSV Dasing freut man sich ebenfalls, dass die Hallenspiele wieder losgehen. Die Truppe von Trainer Jürgen Schmid war in den vergangenen Jahren eines der besten Hallenteams des Landkreises und gewann nicht umsonst das inoffizielle Turnier 2017: „Technik, Spielwitz und Schnelligkeit sind gefordert“, so Schmid. Sein Team geht gerne in die Halle. „Da muss ich eher einige bremsen.“ Allerdings steht bei ihm nicht der Erfolg im Fokus. „Der gehört dazu, aber man kann die lange Winterpause gut mit der Abwechslung in der Halle überbrücken.“ Auch der Pferseer Spielertrainer Volkan Cantürk (früher TSV Kühbach) freut sich auf den Hallenauftritt. „Wir kommen ohne Zielsetzung, aber mein Team will das Beste abrufen und sich gut verkaufen.“ Ebenfalls nicht unterschätzt werden darf der Augsburger Kreisklassist Mesopotamien, bei denen mit David Bilgic und Torjäger Gabriel Ögünc zwei Ex-Dasinger mit von der Partie sind. Der SV Hammerschmiede hat unter Trainer Thomas Bock in der Halle immer eine gute Rolle gespielt. Anstoß in Dasing ist um 17 Uhr. Nach der Vorrunde werden in den Halbfinalspielen die beiden Finalisten ermittelt, die sich für die Endrunde am 29. Dezember qualifizieren.

