15.05.2019

Violetta Odenbach ist Deutsche Box-Meisterin

Die Aichacherin holt sich die Deutsche Meisterschaft in der U15. Wie sich die 13-Jährige auf die nationalen Titelkämpfe vorbereitet hat und wie es weitergeht.

Von Sebastian Richly

Der Gong ertönt – das eindeutige Zeichen, dass der Kampf nach drei Runden (je 2 Minuten) vorbei. Violetta Odenbach geht zurück in ihre Ecke des Ringes und lässt sich auf einen Hocker fallen. Während Vater Wjatscheslaw, der gleichzeitig ihr Trainer ist, mit einem Handtuch den Schweiß aus ihrem Gesicht wischt, huscht ein Lächeln über die Lippen der 13-Jährigen. „In dem Moment wusste ich, dass ich Deutsche Meisterin bin“, sagt Violetta Odenbach: „Mein Vater hat es mir ebenfalls zugeflüstert.“ Nur wenige Augenblicke später ist es dann offiziell, als der Ringrichter den Arm der Aichacherin in die Höhe streckt. Das sichere Zeichen, dass die Boxerin aus der Paarstadt bei den nationalen Titelkämpfen in Lindow (Brandenburg) gewonnen hat.

Es ist für die Achtklässlerin der Realschule Aichach der Höhepunkt des Boxjahres. Neun Siege, neun Siege – das ist die eindrucksvolle Bilanz. Darunter war auch ein technischer K.o. – dabei beendet der Ringrichter den Kampf, wenn er der Meinung ist, dass ein Kämpfer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterkämpfen kann. Selbiger wäre Odenbach auch beinahe bei der Deutschen gelungen. Im Halbfinale gegen die fast einen Kopf größere Tina Hartmann (Sachsen-Anhalt) traf Odenbach mit einem satten rechten Schlag ihre Gegnerin mitten im Gesicht. Diese wurde bereits angezählt, dürfte dann aber weitermachen. Doch auch davon ließ sich Odenbach nicht beeindrucken. 5:0 hieß es am Ende nach Punkten für die Aichacherin. Das gleiche Ergebnis gab es schon im Viertelfinale. Dort besiegte sie Chrisovalantou Koutsochristou (Nordrhein-Westfalen) ebenfalls 5:0 nach Punkten.

Der zweite Platz war Odenbach bereits sicher und so ging die junge Paarstädterin befreit in das Finale. Hier zeigte sie ihre beste Leistung und fegte auch Emely Dittrich (Sachsen) aus dem Ring. 5:0 hieß es auch im letzten Kampf der Meisterschaften in der Gewichtsklasse bis 54 Kilogramm der U15.

Stolz: Violetta Odenbach zusammen mit Vater Wjatscheslaw. Bild: Odenbach

Fast jeden Tag im Ring: So hart war die Vorbereitung

Nach dem Kampf fiel sie Vater Wjatscheslaw Odenbach in die Arme. Der Coach lobte ausgiebig: „Sie war so stark. Ich wusste, dass sie das Zeug zum Titel hat, aber du musst das auch umsetzen. Sie hat sehr hart trainiert und sich bei der Deutschen von Kampf zu Kampf gesteigert.“ Für den Erfolg hat die 13-Jährige auch einiges getan. In den vergangenen zwei Wochen trainierte sie fast täglich mehrere Stunden. In der Früh ging es zum Joggen, anschließend stand Schattenboxen auf dem Programm. Am Abend ging es dann an den Sandsack und in den Ring. Wjatscheslaw Odenbach erklärt: „Auf den ersten Blick war es viel, aber wir haben die Einheiten bewusst gesteuert. Du kannst nicht alles machen vor so einem Wettkampf. Wir hatten einen klaren taktischen Plan und den hat sie super umgesetzt. Sowohl die physische als auch die psychische Belastung in so einem Turniermodus ist ungemein hoch – darauf muss man sich vorbereiten.“

Der Erfolg von Violetta Odenbach ist umso bemerkenswerter, da sie erst in ihrem zweiten Jahr wettkampfmäßig boxt: „Klar habe ich auch vorher schon mittrainiert, aber so richtig losging es erst vor anderthalb Jahren.“ Dass aller Anfang schwer ist, musste auch die Nachwuchsboxerin erfahren. Die ersten neun Kämpfe gingen allesamt verloren. Das hat sich mittlerweile geändert. Auch weil sich die 13-Jährige gut vorbereitet ist. „Ich höre Musik, die mich motiviert und die mich hochzieht.“ Außerdem ist für sie ein Ritual wichtig. Beim Warmmachen trägt sie eine silberne Kette um den Hals. „Das bringt mir Glück.“ Im Ring hat sie das Schmuckstück freilich nicht an.

Nach dem Erfolg bei der Deutschen ist die Saison aber noch lange nicht zu Ende für Violetta Odenbach. In den kommenden Wochen stehen einige Turniere auf dem Programm der 13-Jährigen. Unter anderem ist der TSV Aichach beim „Black Forest Festival“ im Schwarzwald vertreten. Wjatscheslaw Odenbach: „Das ist ein internationales Turnier. Da kann meine Tochter noch viel Erfahrung sammeln.“ Und die könnte notwendig werden, denn die Odenbachs hoffen auf eine Einladung zur nächsten Europameisterschaft. Einen Termin gibt es zwar noch nicht, aber die Box-Familie aus Aichach will in jedem Fall bereit sein. Für Violetta Odenbach war der nationale Titel in diesem Jahr bereits die dritte Trophäe. Schon bei der Südbayerischen und der Bayerischen stand sie ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Themen Folgen