Aichach-Inchenhofen feiert ersten Sieg

SG holt zum Saisonauftakt zwei Punkte. Im zweiten Match ist die Luft etwas raus

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Volleyballerinnen der SG Aichach-Inchenhofen zum Saisonauftakt in der Bezirksliga.

Vorletzte Saison erspielten sich beide Vereine das Aufstiegsrecht in die Bezirksliga, konnten den Aufstieg aber wegen knapper personeller Besetzung jeweils nicht allein stemmen. So entschloss man sich zur Zusammenlegung der beiden Teams unter Leitung der arrivierten Trainer Roland Wanka und Stefan Böck. Vergangene Saison fand nur ein einziger Spieltag statt, damals verlor man beide Partien, bevor die Saison abgebrochen wurde. Seitdem hielt sich zunächst im Online-Training, und nun seit geraumer Zeit wieder zu nahezu normalen Trainingsbedingungen fit. Für Trainer und Team war es jedoch schwer, den eigenen Leistungsstand einzuschätzen. Verloren ging dem Team - zumindest für diese Saison - Angreiferin Sandra Heimbuch, die es beruflich ins Allgäu verschlagen hat.

In Friedberg überraschte die SG in der ersten Begegnung gegen den TSV Friedberg 2 vor allem Trainer Roland Wanka. Aus einer funktionierenden Annahme rund um Libera Lisa Kölbl heraus zog die SG ein effektives Angriffsspiel auf, bei welchem alle Angreiferinnen Zähler beisteuerten. Einziger Schwachpunkt war der Aufschlag, der etwas zu oft ins Aus segelte. Doch insgesamt ließ dem Landkreis-Rivalen keine Chance. (25:20; 25:20; 25:18).

Gegen die Gastgeberinnen des SVS Türkheim gelang der Start nicht optimal. Die ersten beiden Durchgänge fand das Team Aichach-Inchenhofen kaum ins Spiel. Die SG hatte Probleme mit den harten Aufschlägen der Gastgeberinnen, was zu schnellen Punktverlusten führte. Türkheim spielte mit hohem Tempo und die SG bekam die schnellen, harten Angriffe der gegnerischen Angreiferinnen weder im Block noch in der Feldabwehr unter Kontrolle (12:25; 11:25). Zudem funktionierte auch der eigene Angriff, besonders von der Rückraumposition, nicht mehr so wie im ersten Match. Erst im dritten Satz fanden die Gäste wieder zu ihrer Spielweise zurück. Mit einer verbesserten Annahme konnte Aichach-Inchenhofen nun auch wieder mit dem eigenen Angriff vermehrt punkten. Bis zum 22:22 hielt das Team von Trainer Wanka mit, doch am Ende reichte es dann nicht ganz (22:25). Wanka zog dennoch eine positive Bilanz: „Der Auftakt gegen Friedberg war sehr erfreulich und hat uns gezeigt, dass wir in der Liga bestehen können.“ (vb)

SG Aichach-Inchenhofen Kraus, Heimbuch, Böck, Breitsameter, Kölbl, Rabl, Bergmair, Kreitmair, A.-L.-Wanka, C. Wanka