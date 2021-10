Aichach springt nicht hoch genug

Sowohl die Frauen in der Bezirksklasse als auch die Männer des TSV in der Bezirksliga unterliegen zum Auftakt

Auch die heimischen Volleyballer sind zurück im Ligabetrieb. Beim TSV Aichach war sowohl die Bezirksklasse-Frauen als auch die Bezirksliga-Männer im Einsatz.

Eine Standortbestimmung erwartete sich Trainer Stefan Böck für sein junges Damenteam, das nach einer langen Pause als Bezirksklasse-Neuling in diesen ersten Spieltag ging. Mit dem ersten Gegner SC Altenmünster stand gleich eine geballte Ladung Erfahrung und Routine auf der anderen Seite des Netzes. Die Aichacherinnen begannen etwas nervös, mit vielen Eigenfehlern und zu wenig Bewegung in der Abwehr. Die routinierten Gegnerinnen nutzen gnadenlos die Schwächen in der Aichacher Feldabwehr mit genau platzierten Angriffsbällen. Dass es gehen kann, zeigten die TSV-Damen nach den beiden verlorenen ersten Sätzen (20:25; 19:25) im dritten Durchgang. Durch eine gute Annahme konnte Zuspielerin Julia Gärtner immer wieder ihre Mittelangreiferinnen Ronja Malluche und Bianca Köntopf einsetzen. Mit 25:23 behielten die Aichacherinnen die Ruhe die Oberhand. Im vierten Satz erwischten die Paarstädterinnen einen schlechten Start – am Ende stand ein 11:25. Gegen den TSV Rehling startete Aichach gut und holte den ersten Satz (25:20). Im weiteren Verlauf hielten die Aichacherinnen zwar gut mit, leisteten sich aber insgesamt noch zu viele Schwächephasen und konnten daher keinen weiteren Durchgang gewinnen (21:25; 19:25; 21:25). „Der Spieltag hat gezeigt, dass wir weiter an der Beweglichkeit und der Konstanz auf dem Spielfeld arbeiten und in unseren Netzaktionen effektiver werden müssen“, so Stefan Böck.

Auch die Herren starteten als Aufsteiger in ihre Bezirksklasse-Premiere. Nach der Corona-Pause stehen Trainer Reichart auch nicht mehr alle Akteure aus der Aufsteigermannschaft zur Verfügung, einige Spieler hatten sich in der Zwischenzeit anderweitig orientiert. Umso schwerer wog es daher, dass Mittelblocker Thomas Baumbach sich gleich nach den ersten Minuten gegen den TV Lauingen verletzte. Gegen ein äußerst erfahrenes Team aus Lauingen fanden die jungen Aichacher nach Baumbachs Ausfall nie so richtig ins Spiel. Aus einer ungenauen Annahme heraus konnten sie kein druckvolles Netzspiel aufbauen und hatten in drei Sätzen das Nachsehen (11:25; 10:25; 12:25). Besser lief es in der zweiten Begegnung gegen Hochzoll. Zwar ging der erste Satz noch verloren (17:25), doch im zweiten Durchgang dominierte der TSV. Durch eine verbesserte Annahme konnte Zuspieler Michael Reichart seine Angreifer einsetzen. Roman Eidelsburger begeisterte mit schnellen Angriffen von der Mitte und guter Blockarbeit (25:17). Auch im dritten Satz gelang den Paarstädtern noch viel, jedoch ließen Konzentration und Konstanz nach und der Satz ging knapp verloren (22:25). Die Enttäuschung war im vierten Durchgang zu spüren, Aichach kam nicht mehr recht ins Spiel und musste sich mit 11:25 geschlagen geben. „Wir müssen uns auf eine anstrengende Saison einrichten“, bilanzierte Trainer Reichart. (vb)

TSV AichachFrauen Gärtner, Schmaus, Malluche, Köntopf, Schäffer, Karadag, Böck, R. Krammer, V. Krammer

TSV Aichach Männer Voglgsang, Gramlich, Reitz, Rauscher, Reichart, Eidelsburger, Hasmüller, Pelzer, Stemmer, Baumbach