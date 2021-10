Volles Programm am Netz

Am Samstag sind die heimischen Teams im Einsatz. Für einige geht jetzt die Saison los

Bereits am vergangenen Wochenende starteten einige heimische Volleyballmannschaften in die neue Saison. Nun geht es auch für die weiteren Teams wieder ans Netz. Unter anderem sind erstmals die Frauen der SG Aichach/ Inchenhofen am Start.

Die Spielgemeinschaft tritt in der Bezirksliga Schwaben in Friedberg an. Dort geht es zunächst gegen die zweite Mannschaft des gastgebenden TSV. Im zweiten Spiel trifft das Team von Trainer Roland Wanka auf den SVS Türkheim. Aichach/Friedberg musste als einziger Mannschaft der Liga zum Saisonstart aussetzen. Mit Friedberg und Türkheim geht es gegen zwei Kontrahenten, die am ersten Spieltag jeweils zwei Siege einfuhren. Auf den Aufsteiger aus dem Landkreisnorden warten also gleich zu Beginn zwei harte Brocken.

Auch für die Volleyballmänner des TSV Inchenhofen beginnt am Samstag die neue Saison in der Bezirksklasse Oberbayern I. Das Team von Trainer Siegfried Goßler startet mit einem Heimspieltag. Zunächst empfängt Leahad den SV Lohhof III, danach steht das Derby gegen den SSV Schrobenhausen an. Für alle drei Teams ist es das erste Match, denn im Bezirk Oberbayern geht es erst an diesem Wochenende los. Für die Leahader ist es der erste von zwei Heimspieltagen. Erst Ende Januar kehrt das Team um Mannschaftskapitän Thomas Wolf zurück in die eigene Halle. Für die Männer des TSV Aichach wartet am Samstag bereits der zweite Spieltag. Das Team von Trainer Alfred Reichart ist ebenfalls in Friedberg gefordert. Dort geht es zunächst gegen die vierte Mannschaft des TSV. Anschließend trifft Aichach auf den VfL Leipheim. Nach zwei Niederlagen zu Beginn hofft der Aufsteiger nun auf die ersten Punkte. Während Leipheim erst am Samstag angreift, kassierte Friedberg zum Auftakt ebenfalls zwei Niederlagen.

Mit null Punkten starteten vergangenes Wochenende auch die Bezirksklasse-Frauen des TSV Aichach. Das Team von Trainer Stefan Böck kassierte gegen den SC Altenmünster und den TSV Rehling zwei 1:3-Niederlagen. Am Samstag sind die Paarstädterinnen zu Gast in Auerbach. Dort geht es gegen die heimische SpVgg sowie den TSV Gersthofen. Beide Kontrahenten holen zum Auftakt je einen Sieg und eine Niederlage. Die Rehlinger Volleyballerinnen gewannen zum Auftakt gegen Aichach, unterlagen dann Altenmünster. Der Aufsteiger ist am Wochenende spielfrei, ebenso wie die Frauen des FC Affing, die erst am 30. Oktober ins Geschehen eingreifen. (sry-)