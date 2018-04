20.04.2018

Vorerst zum letzten Mal Landesliga-Handball Lokalsport

Aichacher Frauen erwarten mit Dietmannsried/Altusried ein Team, das noch kleine Hoffnungen hat

Sie sind ein Stück weit Leidensgenossen, die Handballerinnen des TSV Aichach und der HSG Dietmannsried/Altusried. Am Samstag bestreiten sie ab 17.15 Uhr das vorletzte Landesligaspiel in dieser Saison. Beide Teams wissen: Nach diesem Kräftemessen in Aichach wartet noch eine Partie auf sie, ehe sie gemeinsam den Weg in die Bezirksoberliga antreten. So ganz klar ist der Abstieg der HSG aber wider Erwarten nun doch nicht.

Martin Fischer, der Aichacher Trainer, geht davon aus, dass nach aktuellem Stand Platz elf über eine Relegation zum Erhalt der Klasse reichen könnte. Und der ist für diesen Kontrahenten noch in Reichweite. Fischer: „Ich gehe davon aus, dass sie motiviert und mit einer guten Mannschaft kommen werden. Aber wir haben letzte Woche auch Selbstvertrauen geholt.“ Damit spielt er auf den Sieg in Schleißheim an: „Unser Ziel wird sein, dass wir unsere Punktzahl von zehn auf zwölf aufstocken.“ Die TSV-Mannschaft hat noch eine Rechnung offen. Ihr Gegner aus dem Allgäu hat in der Saison 2017/18 sieben Spiele gewonnen.

Den höchsten Sieg mit 37:24 erzielte die HSG am 16. Dezember 2017 zu Hause gegen die Aichacherinnen. „Da haben wir nicht gut ausgesehen“, erinnert sich der TSV-Coach, der diesmal alle Kandidatinnen an Bord hat: „Wenn das so weitergeht, dann haben wir bald die Qual der Wahl.“ Das große Personalangebot rührt nicht zuletzt davon her, dass die A-Jugendlichen, die bereits mit den Frauen mittrainieren, ihre Runde abgeschlossen haben und damit bei den Damen eingreifen könnten. (jeb)

