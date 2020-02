vor 20 Min.

Vorgezogenes Verfolgerduell

Almenrausch Willprechtszell trifft im vorgezogenen Derby am Samstag auf Alpenrose Rehling

Um eine Woche vorverlegt wurde das Derby in der Bezirksoberliga Nordwest zwischen Almenrausch Willprechtszell und Alpenrose Rehling. Am Samstag treffen die Kontrahenten im Verfolgerduell ab 18.30 Uhr aufeinander.

Durch den zuletzt überraschenden Sieg gegen Mering haben die Rehlinger die Meisterschaft wieder spannend gemacht, und plötzlich ist auch Willprechtszell, trotz der überraschend klaren 4:0-Niederlage in Prittlbach, theoretisch weiterhin mit im Titelrennen mit dabei. Allerdings müsste der Absteiger schon gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben. Im Hinrundenwettkampf hatten die Rehlinger nach dem 2:2 mit den mehr erzielten Gesamtringen die Nase knapp vorne und siegten mit 2:1. Willprechtszell schwächelt seit Beginn der Rückrunde: 1517 und zweimal 1513 Ringe sind deutlich zu wenig. Gegen den Tabellenzweiten muss sich Almenrausch deutlich steigern, denn die Rehlinger zeigten sich zuletzt mit 1534 Ringe in Topform. Wie schon in Rehling werden sich auf Position eins Anna Birkmeir und Carolin Limmer gegenüberstehen. Ende November setzte sich Limmer klar durch. Einen Sieg fuhr damals auch Pia Schapfl gegen Michael Braunmüller ein, die sich auch diesmal an Position zwei wieder gegenüberstehen. Wolfgang Fritz und Melanie Schapfl, im Hinkampf eine Paarung auf Position vier, sind beide eine Position nach oben geklettert und stehen sich am Samstag im dritten Duell gegenüber. Im ersten Duell hatte sich Fritz knapp gegen Schapfl behauptet. Auch an Position vier stehen sich zwei Bekannte aus der Hinrunde gegenüber – Thomas Braunmüller und Luisa Schopf. Ende November siegte der Willprechtszeller. (at)

Themen folgen